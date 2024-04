Liebe Leserin, lieber Leser,

das Wiener Start-up Taxefy bietet Hilfestellung bei der Arbeitnehmerveranlagung. Das klingt nach einer guten Sache, war in der Vergangenheit aber nicht frei von Kritik: das Finanzamt meldete Bedenken an, die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer reichte zuletzt Klage ein. Mit einem Update der App und neuen Partnern will man die Probleme nun gelöst haben, wie der Gründer erzählt.

Ganz andere Probleme hat Russland, dessen angeblicher Superpanzer T-14 sich zum Propaganda-Debakel entwickelt. Eigentlich hieß es, der Panzer sei eingestellt worden, nun ist er wieder aufgetaucht. Wir erklären die technischen Hintergründe.

Außerdem erfahren Sie bei uns, wie Google als Reaktion auf den KI-Trend umgebaut wird, wie Meta seine KI-Bots in die eigenen Apps einbaut und warum Instagram aus der chinesischen Version des App Stores verschwunden ist.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen gute Lektüre!

