Die Polizei wurde alarmiert. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Wien – Zwei 14-Jährige haben am Samstag gegen 20.45 Uhr in Wien-Favoriten einen Einsatz der Polizei-Sondereinheit Wega ausgelöst, nachdem einer der beiden eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole in der Wiener U-Bahnlinie U1 dabei hatte. Die Polizei wurde infolge alarmiert und die U-Bahn in der Station Alaudagasse gestoppt. Beide Teenager werden aufgrund der Ordnungsstörung angezeigt.

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag berichtete, sicherten nach dem U-Bahn-Stopp zahlreiche Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten den umliegenden Bereich, die zwei Jugendlichen wurden indes rasch in einem Waggon durch die Wega-Beamten angehalten. Die Spielzeugpistole wurde sichergestellt und der Normalbetrieb der U-Bahn nach knapp 30 Minuten fortgesetzt. (APA, 21.4.2024)