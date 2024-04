Wien – Ein 25-Jähriger soll am Freitag in Wien-Favoriten von zwei ihm flüchtig bekannten Männern beraubt und misshandelt worden sein. Er wurde gegen 23 Uhr von einem Fußgänger verletzt am Gehsteig vorgefunden, der daraufhin einen Notruf absetzte. Gegenüber der Polizei gab das Opfer an, dass ein Streit um Geld Auslöser der Tat gewesen sein soll.

Zuvor habe sich das Treffen in eine Wohnung verlagert, gab der Mann weiter an, wobei er laut Polizeisprecherin Barbara Gass keine konkrete Adresse nennen konnte. Als sich dort dann die Auseinandersetzung zuspitzte, sollen ihn die zwei Männer mit Fäusten, Stangen und einer Schere attackiert und ihm dann Wertgegenstände geraubt haben.

Das Opfer wurde durch den Vorfall schwer verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Der 25-Jährige wurde von den Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Sowohl die genauen Umstände und der Hergang der Tat sowie die Identitäten der Tatverdächtigen waren noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen wurden, berichtete die Polizei Wien am Samstag.

Die Polizei war kürzlich mehrmals in Favoriten im Einsatz. Getty Images/iStockphoto

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Ein 33-jähriger Mann hat zudem in der Nacht auf Freitag am Wiener Hauptbahnhof in Favoriten wegen seines aggressiven Verhaltens für eine Polizeieinsatz gesorgt und im Verlauf der Amtshandlungen drei Beamte verletzt. Einem Polizisten fügte der offenbar Alkoholisierte eine Fraktur des Mittelhandknochens zu, die beiden anderen soll er laut Aussendung der Landespolizeidirektion Wien mit Tritten verletzt haben.

Nachdem die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wegen des aggressiven Mannes verständigt wurden, zeigte sich dieser bei ihrem Eintreffen äußerst unkooperativ, zudem beschimpfte er die Polizisten. Nachdem er sein strafbares Verhalten trotz mehrmaliger Aufforderung nicht beenden wollte, wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann dann gewaltsam, unter anderem mit Tritten, und verletzte zwei Polizisten. Im Anhaltebereich verletzte er dann einen weiteren Beamten am Mittelhandknochen, als dieser ihn in den Anhalteraum bringen wollte. Alle drei verletzten Beamten konnten den Dienst nicht fortsetzen. Bei der anschließenden Vernehmung gab der 33-Jährige dann an, sich an nichts erinnern zu können. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht. (APA, 20.4.2024)