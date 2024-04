Wie kann man den KI-Fingerabdruck in Text, Video und Audio erkennen? IMAGO/Michael Bihlmayer

US-Präsident Joe Biden telefoniert mit Wählern im Bundesstaat New Hampshire. Das Model Emily Pellegrini ist jung, schön und erfolgreich. Der Papst trägt am liebsten Balenciaga. Wirklich?

Die rasanten technologischen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) machen es zunehmend schwierig, zu unterscheiden, was echt ist und was nicht. Immer öfter stolpert man in sozialen Medien über sogenannte Deepfakes. Das sind KI-generierte Audioinhalte, Fotos oder Videos. Chatbots wie ChatGPT liefern indes KI-generierte Texte im Rekordtempo.

Echt oder KI? Wie man KI-generierte Inhalte erkennen kann.

Vier Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medien und KI haben dem STANDARD ihre Tipps im Umgang mit Künstlicher Intelligenz verraten. DER STANDARD

Wie aber kann man den KI-Fingerabdruck in Text, Video und Audio erkennen, und welche Tipps können KI-Experten im Umgang damit geben? DER STANDARD hat nachgefragt und den Medien- und Kommunikationsprofessor Charlie Beckett, die KI- und Medienprofessorin Bahareh Hervai, den KI-Consultant David Caswell und den Leiter der Faktchecking-Redaktion bei der Deutschen Welle, Joscha Weber, beim Internationalen Journalismusfestival in Perugia vor die Kamera geholt. (Nicola Höpfl, Anna Wiesinger, Lea Zechner, 23.4.2024)