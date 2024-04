Harry Styles wurde als Mitglied der Boygroup One Direction berühmt. Seit 2016 ist er auch als Solosänger erfolgreich. REUTERS/HENRY NICHOLLS

Wenn man jemanden liebhat, kann das die schönste Nebensache der Welt sein. Manchmal hat das mit dem Liebhaben aber einen Haken. Jemanden liebzuhaben, der einen nicht zurück liebhat, wird nämlich schnell zu einem der schrecklichsten Gefühle der Welt. Besonders problematisch gestaltet sich das Liebhaben, wenn die Person der Begierde ein berühmter und unerreichbarer Popstar ist. Eine 35-Jährige brasilianische Staatsbürgerin, die ohne das Wissen ihrer Familie im Dezember nach London reiste, wurde jetzt für das Liebhaben von Sänger, Modeikone und Universalstar Harry Styles zu 14 Wochen Haft verurteilt. Jetzt darf sie zehn Jahre lang keine Auftritte mehr von ihm besuchen und muss 134 Pfund Strafe zahlen.

Davon, dass Stalking und Liebe nah beieinander liegen, kann auch Musiker Sting ein Lied singen. Ein sehr gutes und erfolgreiches sogar. Ein Ehepaar erzählte dem britischen Musiker Sting einmal, dass Every Breath You Take von ihm und seiner ehemaligen Band The Police das Hauptlied auf ihrer Hochzeit war. "Every breath you take / and every move you make / every bond you break / every step you take / I'll be watching you", heißt es darin. Was für die einen die Idee einer funktionierenden Liebesziehung zu sein scheint, ist für den Autor der Zeilen ein Lied über Eifersucht, Überwachung und Eigentumsansprüche – eine Hymne des Stalkings. "Viel Glück", dachte sich Sting.

Kein Einzelfall

Unter Prominenten ist das kein Einzelfall. 2018 verbrachte ein Eindringling die Nacht im Haus von Rihanna, ihre Assistentin fand den 27-Jährigen am Morgen dort vor. Mit Mel Gibson wollte ein Mann beten, der dafür zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Taylor Swift hatte einen Stalker, der immer wieder erklärte, mit ihr verheiratet zu sein, und jeden töten wollte, der sich zwischen ihn und die Sängerin stellen würde. Einer der tragischsten Fälle ist wohl der von John Lennon: Der berühmte Beatle wurde 1980 von einem fanatischen Fan erschossen. Mark David Chapman sitzt seitdem in Haft, im August 2022 wurde der mittlerweile zwölfte Antrag auf Freilassung des Lennon-Mörders abgelehnt.

Die Stalkerin von Harry Styles soll ihn besonders häufig und äußerst intensiv belästigt haben. Innerhalb eines Monats hatte sie ihm mehr als 8.000 Karten geschickt, in denen sie ihre sexuellen Bedürfnisse ihm gegenüber beschrieb. Heruntergerechnet auf den Tag sind das mehr als 250, zehn pro Stunde, wenn man schlafen auch noch muss, ist das schon eine Leistung. In solcher Intensität haben wohl die wenigsten Menschen überhaupt jemals etwas betrieben. Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Aber irgendwas ist das. (Jakob Thaller, 22.4.2024)