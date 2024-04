Nasenbohren dürfte noch aufregender sein als die hier genannten Touristenattraktionen. Getty Images

Solitär spielen manche nur dann, wenn ihnen wirklich fad ist. Eine Tatsache, die wohl auch den Kolleginnen und Kollegen bei der Plattform Solitaired nicht entgangen ist. Dort kann man Solitär online spielen oder sich in einem Beitrag darüber informieren, welche Sehenswürdigkeiten zu den langweiligsten der Welt zählen. Nach dem Motto: Bevor Sie sich diese vermeintlichen Attraktionen antun, spielen Sie doch lieber gleich eine Partie Solitär. Ist spannender.

Branson Scenic Railway: Angeblich die langweiligste Touristenattraktion der Welt



Man sieht das Ranking als Hilfestellung: "Wir haben uns vorgenommen, Ihnen dabei zu helfen, Langeweile auf Ihren Reisen zu vermeiden, indem wir die Attraktionen herausgesucht haben, die sich als so langweilig erweisen, dass sie Sie mit ihren eintönigen, langweiligen und glanzlosen Angeboten bis zur Mittelmäßigkeit langweilen."

USA führen die Liste an

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben insgesamt 66,7 Millionen Google-Bewertungen von 3290 Touristenattraktionen untersucht, die sich auf 384 Städte in 71 Ländern weltweit verteilen. Dabei wurde in den Bewertungen gezielt nach Schlüsselwörtern gesucht, die im Zusammenhang mit "Langeweile" stehen, und deren Häufigkeit in Relation zur Gesamtanzahl der Bewertungen insgesamt gesetzt. Herausgekommen ist ein Ranking der 100 langweiligsten Attraktionen weltweit, darunter auch 14 in Europa. Aber allein in den USA befinden sich 62 Prozent der 100 langweiligsten Sehenswürdigkeiten der Welt.

Die zehn langweiligsten Attraktionen der Welt

Platz eins der langweiligsten Touristenattraktion findet man dann auch in den Vereinigten Staaten. Es ist der Branson Scenic Railway in Missouri, eine Fahrt mit einem Nostalgiezug, der von Userinnen und Usern auf Google als besonders fad beschrieben wird, gemessen an der Gesamtzahl der Bewertungen.

Shrek überzeugt nicht

Der nächste Halt, also Platz zwei: das Illuminarium in Atlanta, Georgia. Dieses 360-Grad-Erlebnis möchte den Besuchern Einblicke in Naturwunder und kulturelle Highlights geben. "Leider scheint es ein durch und durch immersives Erlebnis der Langeweile zu sein", hält man Solitaire fest. Die drittlangweiligste Attraktion: The Jurassic Jungle Boat Ride in Pigeon Forge, Tennessee, wo das Thema des Parks alles andere als unterhaltsam zu sein scheint. Dieses Abenteuer beinhaltet eine Bootsfahrt durch einen animatronischen Dinosaurierpark. "Den Kritiken zufolge sind diese Dinosaurier so reif für ein Museum wie ihre versteinerten Brüder", heißt es. Das Salem Witch Museum in Salem, Massachusetts, ist die viertlangweiligste Touristenattraktion der Welt.

Unter den europäischen Attraktionen stinkt Shrek's Adventure in London ziemlich ab.



Erst mit Rang acht verlässt das Ranking die USA, um in London zu landen, wo sich mit Shrek's Adventure die langweiligste Touristenattraktion Europas befindet. Die britische Hauptstadt hat, um in Europa zu bleiben, mit dem London Dungeon auch gleich die zweitfadeste Attraktion in petto. Dann kommt schon das Foltermuseum in Amsterdam auf Platz drei, das National Leprechaun Museum in Dublin, Irland, auf Platz vier und auf Rang fünf Choco-Story, ein Schokolademuseum in Brüssel, Belgien. Auch Wien ist mit dem Mozarthaus vertreten. Die Attraktion schafft es auf Rang 13 im Europaranking. Global gesehen liegt es auf Rang 97.

Die langweiligsten Attraktionen Europas

Apropos Museen: Sie machen 33 Prozent der 100 langweiligsten Attraktionen der Welt aus, und es sind nicht nur Kunst-, Geschichts- und Wissenschaftsmuseen, die die Hitliste anführen. Das Museum of Ice Cream in New York, das Hershey Story Museum in Hershey, Pennsylvania, und das International UFO Museum in Roswell, New Mexico, gehören zu den langweiligsten Museen der Welt, stellt man erstaunt fest. Noch erstaunlicher: Auch die kleineren Legoland-Themenparks "Lego Discocery Centers" zählen zu den 25 langweiligsten Attraktionen der Welt.

Was ist von diesem Ranking zu halten, fragt man sich beim Reisemagazin Travelbook. Die Antwort: Man sollte daraus nicht schließen, dass sich ein Besuch der angeführten Attraktionen generell nicht lohne. Jeder solle sich selbst ein Bild machen und dann selbst entscheiden, ob man eine Attraktion als langweilig empfindet oder nicht. Danke für den Hinweis. (red, 25.4.2024)