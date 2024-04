FH JOANNEUM

Irene Michl ist Absolventin und mittlerweile Senior Lecturer am Masterstudiengang "Content Strategy" der FH JOANNEUM in Graz. Mehr über das Content-Strategie-Haus verrät sie im Buch "Think Content!", das bereits in der dritten Auflage im Rheinwerk Verlag erhältlich ist. Der Studiengang "Content Strategy" feiert 2024 sein 10-jähriges Bestehen, unter anderem mit einem barcamp am 27. April 2024 an der FH JOANNEUM in Graz.

Dieser Blog erscheint in Form einer Kooperation mit finanzieller Unterstützung durch die FH Joanneum.