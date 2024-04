Nachdem Aussagen von Ministerin Edstadler am Rande einer Pressekonferenz Fragen um eine mögliche 41-Stunden-Woche aufgeworfen hatten, erteilt der Bundeskanzler dieser Idee nun eine Absage

Kanzler Nehammer (ÖVP) widerspricht Verfassungsministerin Edtstadler (ebenfalls ÖVP). EPA/OLIVIER MATTHYS

Nachdem Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag eine Diskussion zu einer Verlängerung der Regelarbeitszeit angestoßen hatte, widerspricht nun Kanzler Karl Nehammer: "Eine Verlängerung der gesetzlichen Regelarbeitszeit kommt für mich fix nicht infrage." Doch auch 32 Stunden Wochenarbeitszeit halte er "für den völlig falschen Weg". Die Arbeitszeit sei eine Frage der Sozialpartner, und das solle das auch bleiben. In seinem "Österreichplan" hatte Nehammer bereits "definitiv keine Veränderung der Regelarbeitszeit" angekündigt, dafür aber einen Vollzeitbonus und steuerfreie Überstunden.

Die Debatte hatte Edtstadler am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Haus der Industrie angestoßen. "Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir mehr statt weniger arbeiten", meinte sie. Mit "linken Träumen" einer Arbeitszeitverkürzung "wird es sich nicht ausgehen". "Eher mehr als weniger wird notwendig sein", so die Ministerin. Aus ihrem Büro hieß es später, dass die Aussagen nicht als Befürwortung einer 41-Stunden-Woche verstanden werden sollten – Ziel sei vielmehr, mehr Menschen in Vollzeittätigkeit zu bringen. (rio, 24.4.2024)