Eine Goldwaschanlage kommt nicht alle Tage auf den Markt. Für eine solche wird in der kleinen steirischen Gemeinde Pusterwald seit Anfang des Jahres händeringend nach einem Pächter oder einer Pächterin gesucht, der oder die das beliebte Ausflugsziel übernehmen will.

In der Gemeinde Pusterwald wird ein Pächter für eine Goldwaschanlage gesucht. Gemeinde Pusterwald

Auf 550 Euro kommt die Pacht pro Monat für das 5000 Quadratmeter große Areal. Darauf befindet sich eine Hütte mit Platz für 70 Personen, in der sich Küche, Gast- und Lagerräume befinden, außerdem ein Kinderspielplatz, ein Teich und eben besagte Goldwaschanlage inklusive der dafür benötigten Schüsseln am Pusterwaldbach. Auch wenn das alles recht urig wirkt: WLAN, Strom und Anschluss an die Kanalisation sind natürlich auch vorhanden.

Auf dem Gelände befindet sich auch ein kleiner Teich. Gemeinde Pusterwald

Der bisherige Pächter sei aus beruflichen Gründen abgesprungen, heißt es in der Kleinen Zeitung, weshalb man nun "verzweifelt" auf der Suche nach einem Nachfolger sei. Laut den Onlinebewertungen der Ausflugslocation stehen die Chancen nicht so schlecht, beim Goldwaschen in Pusterwald Glück zu haben. In Goldnuggets kann die Pacht allerdings wohl leider nicht bezahlt werden. (zof, 26.4.2024)