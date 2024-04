Der neue Kollektivvertrag läuft bis Ende 2026. Betriebsrat und Gewerkschaft empfehlen in einer neuen Abstimmung die Zustimmung

Maschinen der AUA müssen nicht mehr für längere Zeit gesammelt am Boden bleiben – Streiks sind mit der nunmehrigen Einigung vorerst vom Tisch. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Schwechat – Bei der AUA droht vorerst kein neuer Streik mehr. Management und Gewerkschaft haben sich am Donnerstag nach mehr als 20 Verhandlungsrunden auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) bis 2026 für die rund 1000 Pilotinnen und Piloten und die 2500 Flugbegleiter geeinigt, wie die Lufthansa-Tochter am Abend mitteilte. Und das inklusive Friedenspflicht: Diese lege fest, dass während der Laufzeit des Kollektivvertrags keine Betriebsstörungen in Form von Streiks stattfinden dürfen. Ein Streik sowie mehrere Betriebsversammlungen hatten im Frühjahr zu hunderten Flugausfällen geführt und einen Millionenschaden verursacht.

Die Einigung gelte vorbehaltlich der positiven Abstimmung durch die Gewerkschaft vida, erklärte die AUA in der Presseaussendung. Betriebsrat und Gewerkschaft empfehlen dieses Mal ihren Mitgliedern aber die Zustimmung, hieß es seitens der Gewerkschaft. Vereinbarungen über "verschiedene Effizienzsteigerungen", die nicht näher ausgeführt werden, hätten den hohen Abschluss sowie die Übernahme des Inflationsrisikos seitens des Unternehmens möglich, heißt es seitens der AUA.

Der neue KV soll bis Ende 2026 laufen, und die Gehälter sollen bis dahin dreimal steigen, nämlich per April 2024 sowie ab Jänner 2025 und Jänner 2026 um durchschnittlich insgesamt 19,4 Prozent. Die Gehälter der Kopiloten und Kopilotinnen werden demnach im Schnitt um weitere elf Prozent angehoben. Beide Seiten betonen, dass nun die Fluggäste wieder mit einem verlässlichen Flugbetrieb rechnen könnten. (APA, rebu 25.4.2024)