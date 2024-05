Im Gastblog gibt Raphaele Raab Einblick, in welchen Branchen Künstliche Intelligenz Anwendung finden kann.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) sind zwei Begriffe, die in der heutigen Wirtschaftswelt omnipräsent sind. Im Zuge von Digitalisierungsprozessen werden analoge Prozesse und Informationen in digitale Formate überführt und so Arbeitsprozesse effizienter gestaltet. Der Einsatz von KI setzt wiederum ein gewisses Maß an Digitalisierung voraus. Künstliche Intelligenz bezieht sich dabei auf die Fähigkeit von Maschinen und Computersystemen, Aufgaben zu erledigen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern, wie beispielsweise die Erkennung von Objekten in Bildern oder das Erzeugen von Texten. Die Auslagerung solcher Aufgaben an "Künstliche Intelligenzen" ermöglicht eine Effizienzsteigerung, die es vor allem kleineren Unternehmen erlaubt, wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Kern dieser Effizienzsteigerung liegt in der automatisierten Analyse von großen und möglichst hochwertigen Datenmengen.

Unsplash/Tim van der Kuip

KI in der Landwirtschaft

KI findet beispielsweise Anwendung in der Landwirtschaft. So lassen sich durch den Einsatz von KI-gesteuerten Sensoren und Analysetools kleine landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Ernte optimieren. Konkret kann man mithilfe der gesammelten Sensordaten und zusätzlichen Wetterdaten Vorhersagen zum Wasser- und Düngemittelbedarf für die jeweiligen Tageszeiten oder Tage treffen. Diese Vorhersagen ermöglichen eine automatisierte Bewässerung und ein automatisiertes Ausbringen von Düngemitteln, ohne menschliches Eingreifen noch einmal erforderlich zu machen.

KI beim Einkaufen

Darüber hinaus kann KI für eine personalisierte Kund:innenbetreuung im Einzelhandel sorgen. Neben dem Einsatz von KI-Chatbots, die auf Sprachmodellen wie ChatGPT basieren, können kleine Einzelhändler:innen mithilfe von KI-basierten Datenanalysen auch das Kaufverhalten ihrer Kund:innen besser verstehen. Auf dieser Grundlage können sie automatisiert personalisierte Angebote und Empfehlungen machen, um damit die Kund:innenzufriedenheit zu steigern und die Umsätze zu erhöhen. Diese personalisierten Angebote und Empfehlungen basieren unter anderem darauf, ähnliche Kund:innenprofile zu finden. Man geht dabei davon aus, dass Personen, die in der Vergangenheit Ähnliches gekauft haben, auch in der Zukunft Ähnliches kaufen werden. Die Definition von Ähnlichkeit hängt dabei auch von jeweiliger Branche ab.

KI in der Medizin

KI kann auch bei einer effizienteren Behandlung von Patient:innen unterstützen. Vor allem in kleinen Gesundheitseinrichtungen kann es besonders hilfreich sein, KI-Verfahren unterstützend zur Analyse medizinischer Bilddaten wie Röntgenbildern oder MRT-Scans einzusetzen. Dabei können die Bilder beispielsweise mithilfe Künstlicher Neuronaler Netze bereits in Gruppen (z.B. gesundes Gewebe, gutartiger Tumor, bösartiger Tumor) eingeteilt werden. Diese Vorabanalyse kann dem:der behandelnden Arzt:Ärztin schnellere Diagnosen ermöglichen, wodurch wiederum mehr Freiraum für eine noch persönlichere Betreuung der Patient:innen geschaffen wird.

Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind für Unternehmen unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Anwendung kann KI überall dort finden, wo größere und hochwertige Datenmengen vorhanden sind. Die Kombination aus dem Domänenwissen über die Daten mit KI-Verfahren birgt ungeheures Innovationspotenzial, das zur Stärkung der Wirtschaft beitragen wird. (Raphaele Raab, 2.5.2024)