Wien – Doppelt hält besser: Bei den 24. Amadeus Austrian Music Awards gibt es keinen großen Gewinner, dafür gleich drei Acts, die sich über je zwei Auszeichnungen freuen dürfen. Die Rapper RAF Camora und Bibiza sowie die Rockband Wanda durften sich bei der Gala im Wiener Volkstheater Freitagabend zwei Trophäen abholen. Für sein Lebenswerk wurde wiederum Musiker Hubert von Goisern ausgezeichnet.

Präsident Alexander Van der Bellen überreicht Hubert von Goisern seinen Preis APA/FLORIAN WIESER

Die prestigeträchtige Auszeichnung für das "Album des Jahres" sicherte sich RAF Camora mit "XV". Der Rapper, der auf Spotify regelmäßig neue Rekorde aufstellt, konnte sich auch in der Sparte "Hip-Hop/Urban" durchsetzen. Den besten Song haben wiederum Wanda abgeliefert: Die Rockband, deren neues Album "Ende nie" Anfang Juni erscheinen wird, überzeugte Jury und Publikum mit "Bei niemand anders" und wurde zudem zum "Live-Act des Jahres" erkoren. Und der mit fünf Gewinnchancen in den Abend gegangene Rapper Bibiza sicherte sich die Preise für den "Songwriter des Jahres" (für "Eine Ode an Wien") sowie für den "Best Sound" (für sein Album "Wiener Schickeria").

Die ebenfalls mehrfach nominierte Band My Ugly Clementine holte sich die "Alternative"-Sparte, die härtesten Klänge hatten wiederum die Leftovers im Gepäck ("Hard & Heavy"). Der Salzburger DJ Toby Romeo konnte sich unter den für "Electronic/Dance" Nominierten durchsetzen, und das Gespann Molden, Seiler & das Frauenorchester reüssierte in der Kategorie "Jazz/World/Blues". Apropos Christopher Seiler: Der gehört genau genommen ebenfalls zu den zweifach Prämierten, ist er doch auch Teil des Trios Aut of Orda, das nun den "Pop/Rock"-Preis sein Eigen nennen darf. Kein Weg vorbei führt unterdessen an Melissa Naschenweng, die sich zum fünften Mal in Folge über die "Schlager/Volksmusik"-Trophäe freuen durfte.

Zwei Preise waren bereits im Vorfeld bekannt: Die oberösterreichische Rockband Bipolar Feminin, die vor knapp einem Jahr ihr gefeiertes Debütalbum "Ein fragiles System" veröffentlicht hatte, holte sich den FM4-Award. Mit dem Lebenswerkpreis wurde eine heimische Legende geehrt, gehört Hubert von Goisern doch seit mehr als 30 Jahren zum fixen Bestandteil der österreichischen Musikszene und hat mit seinen zwischen Weltmusik, Rock und traditionellen Elementen changierenden Songs weit über die Grenzen des Landes hinaus seine Spuren hinterlassen.

Die Gewinner im Überblick

Album des Jahres: "XV" von RAF Camora

Song des Jahres: "Bei niemand anders" von Wanda

FM4-Award: Bipolar Feminin

Liveact des Jahres: Wanda

Songwriter des Jahres: "Eine Ode an Wien" von Bibiza

Musik & Text: Bibiza und Filous

Alternative: My Ugly Clementine

Electronic/Dance: Toby Romeo

Hard&Heavy: Leftovers

Hip-Hop/Urban: RAF Camora

Jazz/World/Blues: Molden, Seiler & das Frauenorchester

Pop/Rock: Aut of Orda

Schlager/Volksmusik: Melissa Naschenweng

Best Sound: "Wiener Schickeria" von Bibiza

Künstlerische Produktion und Recording: Bibiza, Matthias Oldofredi, Johannes Madl, Johannes Römer, Enzo Gaier, Demian Pengg-Bührlen, Nikolai Potthoff, Patrick Denis Kowalewski, Philipp Rosenow

Mix: Johannes Madl, Nikodem Milewski

Mastering: Nikodem Milewski

Lebenswerkpreis: Hubert von Goisern (APA, 26.4.2024)