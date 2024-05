Getty Images

Am Hochzeitstag knallen die Korken. Vielleicht fliegen auch bei jemandem die Fetzen, auf Hochzeiten passieren ja manchmal die ärgsten Sachen. Jedenfalls ist es ein Tag der Liebe, einiger Tränen, feiernder Leute und viel, viel Sprudel. Kein anderes Getränk symbolisiert Feierlichkeiten so sehr wie Schaumwein. Egal ob Sekt, Champagner, Cava oder Crémant, die Oma stößt mit dem Hippie-Studienkollegen an, die Tante mit dem befreundeten lesbischen Paar. Das gehört sich so, das muss so sein. Und wenn man keinen Schaumwein trinkt, dann bekommt man fast das Gefühl, etwas falsch zu machen, oder dass es gar Unglück bringt. So wie, wenn man sich beim Anstoßen nicht in die Augen schaut.

Französisches Vorbild

Hochzeiten werden mit Schaumwein begossen. Eine spezielle Form davon ist der sogenannte Winzersekt. Er ist im deutschsprachigen Raum aus der Idee des Champagners geboren worden, wie Winzer Willi Bründlmayer vom gleichnamigen Weingut in Langenlois erzählt. In der französischen Region Champagne habe sich eine Bewegung an Weinbauern entwickelt, die ihren Wein selbst versektet. Vor allem kleine Weingüter oder junge Weinbauern probierten sich da aus, wie Bründlmayer erzählt. Diese Idee des Winzer-Champagners ist dann auf den deutschen Sprachraum übergeschwappt.

So kam der Begriff Winzersekt auf: Es ist ganz banal Sekt, den der Winzer selbst produziert. Gesetzlich geregelt sei die Bezeichnung aber nicht, sagt Bründlmayer. Hin und wieder taucht der Begriff Hauersekt für den exklusiv in Österreich produzierten Winzersekt auf. Den Namen wollte laut Bründlmayer die Landwirtschaftskammer "durchdrücken, der ist aber nicht gelandet". Viel zu unbekannt ist die veraltete Berufsbezeichnung Hauer für den Weinbauern, und sexy klingt Hauersekt nun mal auch nicht.

Was einen Winzersekt ausmacht? Zunächst wird ausschließlich Wein aus dem eigenen Anbaugebiet für die Versektung verwendet. Wie beim Champagner gärt der Wein in der Flasche. Diese Methode wird Méthode Traditionnelle genannt. Dabei wird dem Wein eine Mischung aus Hefe und einer Zuckerlösung beigefügt und über Monate hinweg gereift. Je länger der Wein auf der Hefe lagert, desto prägnanter wird das Aroma des Sekts und feiner die Perlage. Nach der Reifung werden die Flaschen meist per Hand über Wochen hinweg gerüttelt, gedreht und steiler gelagert, damit sich die feinen Hefepartikel im Flaschenhals absetzen, um diese entfernen zu können. Bevor die Sektflasche mit einem Korken verschlossen wird, gibt der Kellermeister noch den Dosagelikör hinzu. Er ist das wahre Geheimnis des Schaumweins. Diese Mischung aus Zucker und vergorenem Traubenmost beeinflusst den Sekt in seinem Geschmack, seiner Farbe und seiner Süße. Ob der Sekt trocken, brut oder halbtrocken schmeckt, wird also erst ganz zum Schluss entschieden.

Für die Liebe gemacht

Dieses Prozedere unterscheidet Winzersekthersteller wie Bründlmayer von großen Sektherstellern. Während man für Winzersekt ausschließlich österreichischen Wein aus dem eigenen Betrieb verwendet, wird in der Massenproduktion auch Wein aus dem Ausland eingekauft und versektet. Diese findet dann aber nicht als Flaschengährung, sondern in einem Tank statt. "Österreichischer Sekt darf es auch dann heißen, wenn nur die Versektung in Österreich passiert", sagt Bründlmayer. Der Grundwein muss dabei nicht heimisch sein.

In Österreich gibt es seit 1989 Winzersekt. Bründlmayer weiß es genau, war er einer der Ersten, der diese Art des Schaumweins herstellte. Wie es dazu kam? Ganz einfach: die Liebe. Bründlmayers Frau Edwige stammt nämlich aus Frankreich. Und den Franzosen wird Champagnertrinken quasi in die Wiege gelegt. Umso verständlicher war damals ihre Wehmut, auch hierzulande einen ebenbürtigen Sprudel genießen zu wollen. Gesagt, getan: Bründlmayer versuchte sich an der Flaschengärung und schuf so den Winzersekt Bründlmayer Brut für seine Frau. Ein Liebesbeweis zum Anstoßen. (RONDO Exklusiv, Kevin Recher, 7.5.2024)

Mimosa 60 ml frisch gepresster Orangensaft 120 ml Schaumwein, trocken 1 TL Grand Marnier (optional) Das Sektglas bis zu einem Drittel mit Orangensaft füllen. Mit Schaumwein aufgießen und mit Grand Marnier toppen.

