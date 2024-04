Hier kommen die Mediennews von heute:

Die besten Serien im Mai: "The Tattooist of Auschwitz" und "Bridgerton" - Der Monat des "Histery": "Shardlake", "The Big Cigar", "The Tattooist of Auschwitz", dazu "Ein ganzer Kerl" mit Jeff Daniels, "Borders", Bodkin" und die "Die Zweiflers"

Lali Sokolov (Jonah Hauer-King) und Gita Furman (Anna Próchniak) in "The Tattooist of Auschwitz" - demnächst auf Sky. Foto: Martin Mlaka / Sky UK

Inseratenkorruption: Warum die WKStA ursprünglich nicht gegen Strache, Kickl und Co ermitteln wollte - Die Behörde fand "keine Anhaltspunkte" für strafbares Verhalten rund um Inserate-Chats – die Oberbehörde sah das anders und erteilte eine Weisung

TV-Tagebuch: "Nichts einfacher als Turbo-Radikalisierung": Integrationsexperte Güngör in "ZiB 2" - Nach einer Demo für Kalifat und Scharia in Hamburg: der deutsche Soziologe über islamistischen Nährboden zwischen Leitkultur, Tiktok und Mittelalter-Verklärung

Stiftungsrat Lederer: "Darf keine prekären Arbeitsverhältnisse im ORF geben" - Heinz Lederer erwartet sich von Generaldirektor Weißmann eine Lösung bis Juni. Ein Drittel des Einkommens aus Nebenjobs soll an Fonds gehen und verteilt werden

Tiere kennen keine Landesgrenzen: "Universum" über die "Korridore des Lebens" - Regisseur Franz Hafner begleitet Wildtiere bei ihren Wegen von Brutplätzen bis hin zu Sommer- und Winterquartieren und zeigt, wie diese natürlichen Wanderrouten blockiert werden - Dienstag, 20.15 Uhr in ORF 2

Auszeichnungen: Axel-Springer-Preis 2024 für Sara Geisler mit STANDARD-Beitrag - Für ihre Reportage "War früher alles besser?" reiste Geisler eine Woche lang in die 1980er-Jahre, tauschte Laptop gegen Schreibmaschine und Handy gegen Festnetz

"Sexy, not sorry": Palmers wirbt mit Waris Dirie, Extremsportlerin, Aktivistinnen - Die neue Kampagne der Wäschekette stellt die Vielfalt der Frauen in den Vordergrund

#MeToo bis Rechtsruck: DER STANDARD beim Journalismusfest Innsbruck - Drei Tage, mehr als 60 Veranstaltungen an 26 Orten: Innsbruck steht am kommenden Wochenende im Zeichen des Journalismus. Eine Vorschau

Switchlist: Europa 2024, "Ex Machina" und Babler im "Report", außerdem eine Reportage über Seniorinnen gegen die Schweizer Klimapolitik, Maschek und John Carpenters "Das Ding aus einer anderen Welt" - TV-Hinweise für Dienstag

Einen schönen Abend und einen entspannten Feiertag wünscht Ihnen die Etat-Redaktion.