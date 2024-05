Dass der Geruchsinn bei einem Citytrip mindestens eine genauso große Rolle spielt wie der Sehsinn, scheint unbestritten: Wer möchte sich schon in einer Stadt aufhalten, die stinkt. Ein Ort, der gut riecht, bereitet uns nicht nur mehr Freude, sondern bleibt auch lange in guter Erinnerung – im Sinne von Marcel Proust und dem sogenannten Madeleine-Phänomen.

Die Plaka, einer der ältesten Stadtteile Athens am Fuß der Akropolis: Die griechische Hauptstadt schneidet im Duftranking besonders gut ab. Getty Images/iStockphoto

Um die am besten riechenden Städte zu ermitteln, hat die Vape-E-Commerce-Website Haypp eine Studie in Auftrag gegeben, in der insgesamt 30 Städte untersucht wurden, 27 davon in Europa. Uns interessieren die Top 20 in Europa.

Paris landet auf Rang zwei. Getty Images/Orbon Alija

Um zu einer Rangliste zu gelangen, zog man den von World Population Review veröffentlichten Environment Performance Index (EPI) heran, der 40 Kriterien in elf Kategorien misst, und berücksichtigte dann die Anzahl der vermutlich gut riechenden Geschäfte pro zehn Quadratkilometer in jeder Stadt – Bäckereien, Parfümerien, Kerzengeschäfte und Blumenläden. Die Gesamtbewertung wurde als gewichteter Durchschnitt der EPI-Werte und der prozentualen Ränge dieser Geschäfte berechnet.

Zürich holt sich die Bronzemedaille im Duftranking. REUTERS/Denis Balibouse

Das sind demnach die 20 "duftendsten" Städte in Europa