Laut Polizei wurden 50 Personen für eine Kundgebung am Montagabend angemeldet. Die Beamten vor Ort registrierten auch acht Zelte, was vermuten lässt, dass die Proteste länger andauern

Am Montagnachmittag begannen die Aufbauarbeiten für ein Außencamp auf dem Campus der Universität Wien. DER STANDARD

Schon seit Wochen protestieren Studierende auf dem Campus der Columbia University in New York für Palästina – und gegen Israel. Durchaus mit Eskalationspotenzial: Erst vor wenigen Tagen stürmte die Polizei ein von Aktivistinnen und Aktivisten besetztes Gebäude.

Nun dürften die Proteste auch die Universität Wien erreicht haben. Das Palestine Solidarity Encampment Vienna postete auf Instagram einen entsprechenden Aufruf und ein Video, in dem die Aufbauarbeiten für ein Außencamp ersichtlich sind. DER STANDARD konnte sich zudem vor Ort ein Bild von den beginnenden Protesten machen.

Auf einem Flyer werfen die Veranstalter der Universität Wien vor, eine Besatzung und einen Völkermord Israels in Palästina zu unterstützen. Gefordert wird etwa, dass alle Forschungsinstitute und Universitäten Kooperationen und Finanzierungsprogramme mit dem Europäischen Verteidigungsfonds sowie mit Waffenherstellern beenden sollen. Selbiges gelte für Forschungskooperationen und Erasmus-Partnerschaften mit israelischen Universitäten. Sämtliche Universitäten in Österreich sollen demnach zudem Investitionen in Unternehmen und Institutionen auflösen, die etwa zu Krieg in Palästina führen.

Offiziell bis 20 Uhr angemeldet

Laut Informationen der Wiener Polizei handelt es sich dabei um eine offiziell angezeigte Kundgebung, an der etwa 50 Personen auf dem Campus der Universität Wien teilnehmen. Angemeldet wurden die Proteste von 17 bis 20 Uhr. Die Exekutivbeamten vor Ort berichteten von acht Zelten, die Aktivistinnen und Aktivisten aufgestellt hätten.

Das deutet darauf hin, dass die Proteste länger andauern könnten. Hinzu kommt, dass dem STANDARD vor Ort gesagt wurde, dass Medien frühestens am Dienstag mit Interviews rechnen könnten. Sollte die Kundgebung länger dauern als geplant, müssen die Organisatorinnen und Organisatoren mit einer Verwaltungsstrafe nach dem Versammlungsgesetz rechnen. Zuvor würde die Polizei aber mit Zwiegesprächen versuchen, die Aktivistinnen und Aktivisten zum Umdenken zu bewegen. An der Universität Wien war für den STANDARD vorerst niemand erreichbar. (Oona Kroisleitner, Jan Michael Marchart, Stefanie Rachbauer, Antonia Titze, Nicholas Wemer, 6.5.2024)