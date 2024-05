Im Sommer 2021 landete das Unternehmen Ikea beim Wiener Westbahnhof. imago images/CHROMORANGE

Das war schon was, als am 26. August 2021 um Punkt zehn vor zehn am Vormittag der City-Ikea Wien nach zwei Jahren Bauzeit seine Pforten öffnete. Mit Spannung wurde erwartet, was denn das sein könne, ein Ikea mitten in der Stadt, fast auf den Tag genau 44 Jahre nachdem Österreichs erster Ikea in der Shopping-City-Süd aufgesperrt wurde.

"Hus", zu deutsch Haus, nennt sich die 31 Meter hohe siebente Ikea-Filiale in Österreich, die von außen betrachtet einem stählernen, würfelförmigen Riesensetzkasten gleicht. Die Investitionskosten des vom Wiener Architekturbüro Querkraft entworfenen Gebäudes beliefen sich auf 140 Millionen Euro. Geshoppt wird auf fünf Ebenen, die zusammen 9000 Quadratmeter messen. Schnell etablierte sich das neue Haus als komfortable Lösung, um flott an Dinge zu gelangen, die man im Haushalt halt so braucht. Und ebenso an eine fantastische Aussicht. Und natürlich an ein paar Fleischbällchen, sofern einem nach so etwas ist.

Mittlerweile mehr als etabliert, der City-Ikea in Wien. Hertha Hurnaus

Belohnt wurde das Projekt nun mit einem ganz besonderen Titel. Der Ikea am Westbahnhof wurde unter die zehn coolsten Stores der Welt gewählt, genauer gesagt auf Platz zehn. Aber "unter die besten zehn" klingt natürlich cooler. Geschehen ist dies auf dem diesjährigen "World Retail Congress" in Paris, einem Treff für gut 800 Profis in Sachen Einzelhandelsbranche. Bei diesem ging es unter anderem um E-Commerce, KI-Technologien und eben auch um die "coolest retailer". Kriterien lauteten Kreativität, Kultstatus, Rentabilität oder Nachhaltigkeit.

Insgesamt umfasst die Liste der prämierten 50 Stores bzw. Konzepte. Auf Platz eins landete die Eyewear-Marke Gentlemonster, Freitag-Taschen findet sich auf Rang sieben, und die Kamera-Marke Leica bekleidet Rang 30, Saint Laurent Platz 34. Die Interpretationshoheit in Sachen Coolnessfaktor liegt freilich im Auge der Betrachter und Betrachterinnen. Man darf auch sein ganz eigenes Ranking aufstellen. (maik, 7.5.2024)