Michael Niavarani hat 2020 die Open-Air-Bühne im Schwarzenberggarten gestartet. In der diesjährigen Eröffnungsproduktion spielt er den Jupiter. Lukas Fassl

Unter den Bäumen des Schwarzenberggartens wird es bald wieder wuselig. In der von der nämlichen Fürstenfamilie öffentlich zugänglich gehaltenen privaten Parkanlage am Belvedere in Wien (nahe dem Hauptbahnhof) eröffnet die fünfte Ausgabe von Theater im Park die Freiluftsaison. Die von Michael Niavarani gemeinsam mit Unternehmer Georg Hoanzl gleich im ersten Corona-Jahr aus der Taufe gehobene Open-Air-Bühne ist heute gar nicht mehr wegzudenken. Los geht es diesen Freitag mit der Liebeskomödie Venus & Jupiter.

Für diese Neuproduktion hat Niavarani die römische Mythologie durchforstet und ein eigenes Stück kreiert, in dem Göttervater Jupiter mit der Schönheitsgöttin Venus in die Provinzstadt Vindobona reist, um sich dort mit seinem Göttersohn Apollo zu versöhnen. Chaos ist vorprogrammiert, denn keine göttliche Fähigkeit (z. B. die Gestalt zu wechseln) wird auf diesem Kleinstadttrip ausgelassen. Niavarani führt Regie und spielt auch den Jupiter.

Sonnencreme und Jacke

Theater im Park bietet sämtliche Bühnensparten – Kabarett (Alex Kristan, Gery Seidl, Michael Mittermeier, Alain Frei), klassische oder populäre Musik (Ernst Molden, Der Nino aus Wien), Theaterinszenierungen, Kindermärchen-Musical, Lesungen oder philosophische Gesprächsformate. Vorstellungen finden bei jedem Wetter (ausgenommen Sturm) statt. Die Anforderungen dahingehend reichen von Sonnencreme bis Kapuzenjacke. (Margarete Affenzeller, 22.5.2024)