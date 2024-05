Die Rabtaldirndln ziehen als "Hormone Singers" musizierend durch Graz und klären über die Schattenseiten des Eheversprechens auf. Nikola Milatovic

Kann man einen Baum heiraten? Noch nicht. Der Wald als Schauplatz einer Hochzeit ist aber opportun. Man braucht anstelle eines Baumes also immer noch einen lebenden und bestenfalls willigen Ehepartner oder eine Ehepartnerin. Da fängt die Sorge an. Denn so rosig, wie seit der Erfindung der Liebesheirat die Ehe vermarktet wird, ist sie ja nicht. Darüber haben sich schon viele Gedanken gemacht. Die Rabtaldirndln tun das nun auf ihre Weise. Premiere von Hormone Singers ist am Samstag im Innenhof des Volkskundemuseums Graz.

Nestroy-Ehren

Auch die Rabtaldirndln sinnieren darüber, wie es wäre, mit einer Birke den Bund fürs Leben zu schließen. Ganz typisch für das steiermärkische Performancekollektiv, das in seinen Gedankengängen keine Optionen auslässt. Diesmal gehen die vier Performerinnen mit Monika Klengel vom Theater im Bahnhof eine temporäre Verbindung ein, gewissermaßen als eine Ehe auf Zeit, wie sie in manchen Weltteilen populär ist.

Die Rabtaldirndln tingeln als Hochzeitskapelle namens Hormone Singers durchs Land und klären in abschreckender Manier über die Wahrheit hinter den Eheversprechen auf. Das Performancekonzert soll indes heilende Wirkung entfalten. Ein Vertrauensvorschuss ist der Gang aus dem fiktiven Rabtal gewiss. Sie haben ihre Themen stets fest im Griff und dies zuletzt mit ihrer im Herbst Nestroy-Preis-gekrönten Arbeit Ahnfrauen bewiesen.

Nach der Premiere zieht die Outdoor-Aufführung zunächst bis 18. Juni durch Graz. Der Witterung entsprechende Kleidung wird angeraten. (Margarete Affenzeller, 23.5.2024)