Marco Goecke wird ab Sommer 2025 neuer Künstlerischer Leiter und Haus-Choreograph des Balletts am Theater Basel. APA/dpa/Christophe Gateau

Der deutsche Choreograf Marco Goecke wird ab Sommer 2025 neuer künstlerischer Leiter des Balletts am Theater Basel. Dies teilte Intendant Benedikt von Peter am Mittwoch mit. Goecke wurde 2023 als Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover nach einer Hundekot-Attacke auf eine Journalistin suspendiert. "Er ist ein Ausnahmekünstler, der eine zweite Chance verdient hat", sagte von Peter. Goecke wird bis im Sommer 2029 am Theater Basel verpflichtet.

Natürlich habe das Theater Basel den damaligen Angriff auf die Pressefreiheit nicht ignoriert und dazu viele Gespräche geführt. Mit der Geldbuße, die Goecke bezahlen musste, sei der Fall juristisch beigelegt. Als Menschen und Künstler schätze er Goecke. "Das Menschliche steht an erster Stelle, auch wenn das passiert ist", sagte der Baseler Intendant.

Keine einfache Entschuldigung

"Das war der größte Fehler in meinem Leben, und das ist nicht einfach zu entschuldigen", versicherte Goecke bei einer Pressekonferenz. Er habe sich bei der Theaterkritikerin und allen anderen, die er damit verletzt habe, entschuldigt. Er sei damals in einem Ausnahmezustand und einem Tief gewesen, was aber den Vorfall keineswegs rechtfertige. "Ich bin dankbar und demütig, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe", sagte er zu seiner neuen Anstellung als Haus-Choreograf und Leiter des Balletts in Basel.

Wie geplant endet im Sommer 2025 die zweijährige Amtszeit von Tanztheater-Kuratorin Adolphe Binder. Sie übernahm im Sommer 2023 die Nachfolge von Richard Wherlock, der während 22 Jahren die Ballettsparte leitete. Die Schauspielleitung hat den Vertrag am Theater bis 2026 verlängert. Zur Frage von Journalisten an von Peter, ob er seinen 2027 auslaufenden Vertrag ebenfalls verlängern werde, wollte er nichts sagen.

Eigener Tanzstil

Der Intendant äußerte sich zufrieden mit dem noch bis zur Ende der nächsten Spielzeit laufenden Intermezzo unter der Leitung von Adolphe Binder. "Ich bin grosser Fan von diesem Programm". Sie habe gezeigt, was Tanz alles sein kann und mit einer neuen Handschrift auch ein neues Publikum angezogen. Neu werden Nadja Kadel und Ludovio Pace für vier Jahre die geschäftsführende Leitung beim Ballett übernehmen. Beide arbeiten schon lange mit Goecke zusammen, wie der Intendant weiter sagte.

Marco Goecke hat seit 2000 einen ganz eigenen Tanzstil erschaffen, wie es im Communiqué des Theaters heißt. Seine 90 Choreografien werden an allen wichtigen und großen Balletthäusern der Welt gespielt. Goecke hat für und mit mehr als 20 Compagnien aus zahlreichen Ländern gearbeitet und ist für sein Werk mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. (APA, 22.5.2024)