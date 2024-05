Over-Ear-Modell soll Sony, Bose und Co mit zahlreichen Features das Fürchten lehren – zu einem stattlichen Preis

Das Design der neuen Kopfhörer wirkt edel und erinnert an eine Mischung aus Apples Airpod Max und Sonys WH-1000XM5. Sonos

Lange wurde bereits darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell: Sonos geht erstmals mit ANC-Kopfhörern an den Start. Dem Image entsprechend, das der Soundspezialist aus den USA gerne vermitteln möchte, ist der Kopfhörer von Ace an gutbetuchte Kundinnen und Kunden adressiert. Mit zahlreichen Features bestückt, soll er ab 5. Juni für eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 500 Euro gegen Modelle etablierter Hersteller am Markt positioniert werden.

Tasten und Heimkino-Feeling

Das Design des Sonos Ace wirkt zunächst elegant und zurückhaltend, mit veganem Leder an den Ohrpolstern und einem speziellen Band für bessere Passform und Komfort. Die Bedienelemente mit einem ungewohnten Fokus auf physische Tasten sollen einfach zu handhaben sein, der Kopfhörer soll zudem zusammenklappbar sein, was die Aufbewahrung erleichtern dürfte – und von anderen Herstellern bereits bekannt ist.

Angeblich auch besonders gut geeignet fürs Heimkino. Sonos

Mit speziell entwickelten 40-Millimeter-Treibern will Sonos aber nicht nur auf erstklassigen HiFi-Sound, sondern auch ein intensives Heimkinoerlebnis ermöglichen: Dazu tragen Funktionen wie 3D-Audio, Dolby Atmos und dynamisches Head Tracking bei, das Trägerinnen und Trägern das Gefühl geben soll, sich mitten im Geschehen zu befinden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die sogenannte True-Cinema-Technologie eingeführt, die durch die Analyse der Umgebung den Surround-Sound weiter verbessern soll.

Gewohnte Standards

Eine weitere Schlüsselfunktion des Sonos Ace ist die aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die es ermöglicht, Umgebungsgeräusche zu minimieren und sich stärker auf das Hörerlebnis zu konzentrieren. Alternativ dazu gibt es einen Aware-Modus, der es den Benutzern erlaubt, wichtige Umgebungsgeräusche herausfiltern zu lassen.

Der Lieferumfang der Sonos-Ace-Kopfhörer. Sonos

Und auch darüber hinaus sind die Ausstattungsmerkmale der 312 Gramm schweren Kopfhörer so gestaltet, wie es sich für die gehobene Klasse gehört: Neben einer Trageerkennung ermöglicht Multipoint-Bluetooth das Koppeln mit zwei Geräten gleichzeitig. Die Akkulaufzeit der Ace soll mindestens 30 Stunden bei aktiviertem ANC betragen. Wer die Over-Ears drei Minuten über den USB-C-Port auflädt, kann die Laufzeit gleich um drei Stunden verlängern. Ob die Premiere von Sonos auch den Premiumpreis wert ist, wird zu späterem Zeitpunkt ein Test im STANDARD zeigen. (red, 22.5.2024)