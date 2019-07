Taste & Cook in Vienna Bianca Gusenbauer-Hoppe Umfang: 98 Seiten Preis: 16,90 EUR ISBN: 9-783200-063723 Größe: 13 x 19 cm Sprache: Englisch Bezugsquellen Foto: Jürgen Pletterbauer

Bianca Gusenbauer-Hoppe ist eine umtriebige Frau: Sie ist Profi-Gastgeberin, hält Kochkurse, zeigt Genuss-Interessierten im Rahmen von Food-Safaris kulinarische Hot-Spots, erklärt Touristen die österreichische Küche und schreibt Kochbücher. Ihr neuestes, insgesamt drittes Werk, "Taste & Cook in Vienna with Bianca is(st)" ist quasi das Resultat all ihrer Tätigkeiten. Denn immer wieder werde sie bei Kochkursen von Gästen nach Rezepten und weiteren Tipps für den Stadtbummel gefragt, erzählt sie.

Das Buch ist, wie der Titel schon zeigt, auf Englisch und im Eigenverlag erschienen – die Hauptzielgruppe sind Touristen, die Wien kulinarisch erkunden wollen. Die Autorin hat ganz bewusst ein kleines Format mit weichem Einband gewählt, das in jede normalgroße Handtasche passt – denn wer will schon beim Sightseeing ein schweres Kochbuch mitschleppen?

Der Beginn "10 Facts about Vienna" führt in die Basics für Wien-Reisende ein, vom Heurigen über Sachertorte, aber auch welche Sprache man hier spricht. Danach gibt es eine Seite über sechs Märkte, die man am Samstagmorgen nicht verpassen sollte – der Naschmarkt ist hier nicht dabei, auch wenn er natürlich im Buch vorkommt.

Die kulinarischen Straßenbahnrouten.

Schließlich folgen vier Routen mit unterschiedlichen Straßenbahnen (D, 1, 2, 5), die Kulinarik-Interessierte unternehmen könnten – inklusive Tipps, welches Ticket man denn kaufen sollte. Die Straßenbahnlinie D beginnt beispielsweise mit dem Heurigen Schübel-Auer, und beschreibt weitere interessante Orte, an denen die Linie vorbeiführt, von Lokalen, einigen Sehenswürdigkeiten und Bars bis zum Hotel Restaurant Daniel – dem Endpunkt der kulinarischen Linie D.

Die Rezepte

Der Hauptteil ist aber – schließlich sind wir hier in der Kochbuch-Rubrik – den Rezepten gewidmet, die Fotograf Jürgen Pletterbauer schön in Szene gesetzt hat. Dass die Zutaten, die hierzulande verwendet werden, im Ausland nicht so leicht erhältlich sind, hat die Autorin bei den Rezepten mit bedacht und empfiehlt mögliche Alternativen. Die Maßangaben sind ebenfalls an die Zielgruppe angepasst, die Rezeptmengen sind sowohl in Gramm und Liter als auch in "Ounces" (Unzen) angegeben.

Zum Start des Rezeptteils gibt es diverse Aufstriche (beispielsweise Eiaufstrich, Liptauer) und klassische Salate (Erdäpfelsalat, Krautsalat) dann geht es zu den Suppen wie Erdäpfelsuppe, klassische Rindsuppe, Kürbissuppe oder Frittatensuppe. Es folgen Knödel, Gulasch, Erdäpfelpuffer, Rindsrouladen, Paprikenhendl und – natürlich – ein Wiener Schnitzel.

Foto: Jürgen Pletterbauer

Unter "The Austrian sweet tooth" kommen dann die süßen Klassiker Sachertorte, Linzertorte, Apfelstrudel (samt Anleitung zum Teig Ausziehen), Marmorkuchen, Kaiserschmarrn und Topfenknödel. Ein eigenes Kapitel widmet sich der Weihnachtsbäckerei (mit Familienrezepten), schließlich hält Gusenbauer-Hoppe gerade vor Weihnachten viele Kurse zu diesem Thema ab.

Das Buch ist nicht nur ein kleiner, feiner Wegweiser für Touristen, sondern auch ein schönes Mitbringsel oder Gastgeschenk. Erhältlich ist es über die Webseite von Bianca Gusenbauer-Hoppe (www.biancaisst.com) und in ausgewählten Geschäften in Wien und Linz. (Petra Eder, 15.6.2019)