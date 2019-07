Nach Jahren des Lernens, Prüfungen-Absolvierens und Schreibens steht man irgendwann am Ende seines Studiums. Je nach Fach hat man mehrere Monate an seiner Abschlussarbeit geschrieben, diese verteidigt und wurde in einer finalen Prüfung zu den Inhalten des Studiums befragt. Hat man das alles endlich geschafft, ist das ein Grund zum Feiern.

Ganz offiziell oder im kleinen Rahmen?

Wie haben Sie Ihren Studienabschluss gefeiert? Foto: waldl

Universitäten und Fachhochschulen bieten den Absolventinnen und Absolventen mit Reden von Vertretern des Dekanats oder der Studienprogrammleitung, musikalischer Untermalung eines kleinen Ensembles und Überreichung der Sponsionsurkunde einen offiziellen und feierlichen Rahmen, um den Abschluss einer oftmals anstrengenden Zeit gebührend zu zelebrieren. Stolz sitzen Eltern und Großeltern im Festsaal und genießen diese Feierlichkeiten manchmal mehr als die Absolventin oder der Absolvent. Mit Sekt wird nach dem formellen Akt angestoßen, und danach folgt der inoffizielle Teil. Aber nicht alle wollen diese Feierlichkeiten, manchen reicht die Urkunde – und damit ist der Lebensabschnitt Studium abgeschlossen.

Wie haben Sie Ihren Studienabschluss gefeiert?

Haben Sie an einer Sponsion an Ihrer Hochschule teilgenommen? Wen haben Sie dazu eingeladen? Haben Sie Ihrer Familie zuliebe gefeiert – oder auch, weil Sie das selbst wollten? Wünschen Sie sich als Eltern, die Sponsion Ihrer Kinder im offiziellen Rahmen zu feiern? (mawa, 17.7.2019)