Die Nummer zwei zur Nummer eins: Warst beim Friseur?

Die Nummer eins zur Nummer zwei: Geh, wo denkst du hin? Für so was hab ich keine Zeit, ich bin ja ständig bei den Menschen draußen. Lange, nicht nur zwischen Tür und Angel.

Nummer zwei: Aber du schaust so anders aus als sonst. Jetzt weiß ich's: Deine Haare sind anders.

Autos, die mit Wasserstoff angetrieben werden, tanken diesen. Foto: imago/Klaus Martin Höfe

Nummer eins: Neue Farbe.

Nummer zwei: Stimmt, so hell warst noch nie.

Nummer eins: Ich bin jetzt weißblond.

Nummer zwei: An irgendjemanden erinnerst mich haarfarbenmäßig. Wart einmal, mir fällt's gleich ein, das war wer in meiner Kindheit, im Fernsehen ... Ah ja, jetzt weiß ich's wieder: Baywatch!

Nummer eins: Also werd jetzt bitte nicht despektierlich. Du in deinen türkisen Sockerln, ohne Schuhe im Parlament, ich spott dich ja auch nicht aus. Und mit der Pamela Anderson kannst mich nicht vergleichen, so hell bin ich wieder nicht. Oder? Hab ich zu viel derwischt?

Nummer zwei: Na ja. Was hast denn angestellt?

Nummer eins: Gebleicht halt. Mit Wasserstoff.

Nummer zwei: Wasserstoffperoxid war das. Du, aber da fällt mir was ein: Das bauen wir für den Wahlkampf aus. Da derklatschen wir zwei Fliegen auf einen Schlag: Ein bisserl neue Farbe für dich, da reden die Leut drüber, und neue Energieformen. Das zieht, wirst sehen.

Nummer eins: Gott, ich danke dir so sehr für diesen Mann.

(Renate Graber, 2.7.2019)