Valentino

Creative Director Pierpaolo Piccioli wurde erst vergangenes Jahr mit dem Fashion Award für "International Designer of the Year" ausgezeichnet. Der Hype um den Italiener hält an. So war die Modewelt besonders gespannt auf seine Couture-Kollektion. Piccioli setzte auf Vielfalt. Ungewöhnliche Farbkombinationen, verschiedene Haptik, Extravaganz und Schlichtheit wurden für die Haute-Couture-Kollektion vermischt.