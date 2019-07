Wien – In den jüngsten Aussagen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht Harald Vilimsky, FPÖ-Generalsekretär und blauer EU-Delegationsleiter, "eine Überschreitung des moralischen Kompetenzradius", wie er dem STANDARD sagt. Hintergrund: In der "Zeit im Bild 2" hat Van der Bellen am Dienstagabend festgehalten, dass er FPÖ-Klubchef Herbert Kickl nicht mehr als Innenminister angeloben würde: "Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es tatsächlich so käme, würde es an mir scheitern", erklärte Van der Bellen dort.

Comeback von Kickl als Innenminister ausgeschlossen: Nach ÖVP-Chef Sebastian Kurz sprach sich auch der Bundespräsident gegen ein solches Szenario nach der Nationalratswahl aus. Foto: Heribert Corn

Vilimsky, den Van der Bellen einst im Zuge der Regierungsbildung von Türkis-Blau ebenfalls als nicht ministrabel namhaft gemacht hat, fordert von Van der Bellen nun "eine konkrete Erklärung" ein, warum er Kickl nicht mehr als Innenminister angeloben würde. Auch bei ihm selbst sei das bis heute nicht ausreichend geschehen, meint Vilimsky. Dem Vernehmen nach soll sich Van der Bellen im Herbst 2017 vor dem Diplomatischen Corps gegen Vilimsky als mögliches Regierungsmitglied ausgesprochen haben, weil er der EU-skeptischen Fraktion im EU-Parlament ENF angehört.



Auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kritisierte am Mittwoch Van der Bellens Aussagen: "Herbert Kickl hat als Innenminister eine konsequente Asyl- und Zuwanderungspolitik umgesetzt, die von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wurde. Dass dies nicht der Haltung des ehemaligen grünen Parteichefs und heutigen Bundespräsidenten entspricht, ist klar. Trotzdem hat sich Herbert Kickl in seiner Amtszeit nichts zuschulden kommen lassen und die österreichische Bevölkerung vor illegaler Migration und kriminellen Asylanten geschützt", erklärte Hafenecker per Aussendung.

Er fordere daher Van der Bellen "im Sinne der Rechtsstaatlichkeit" auf, "die demokratischen Spielregeln zu akzeptieren". Nur mit einer starken FPÖ nach der Wahl könne "der Kampf gegen die illegale Migration fortgesetzt und die damit verbundene Zuwanderung in unser Sozialsystem verhindert werden", so Hafenecker.

Im Umfeld von FPÖ-Chef Norbert Hofer will man die jüngsten Vorgaben des Bundespräsidenten nicht kommentieren: "Diese Frage stellt sich nicht", heißt es dort zum STANDARD, und: "Jetzt ist einmal Wahlkampf – und wir wissen nicht einmal, ob wir nach dem 29. September in Koalitionsverhandlungen eintreten." (Nina Weißensteiner, 10.7.2019)