In Kooperation mit der Landespolitik, die sich von der Kreisky-Regierung in Wien abheben wollte, entstand das "Modell Steiermark". Damit wurden 28 partizipative Projekte umgesetzt – nicht nur in Graz, sondern, als Alternative zum Einfamilienhaus, auch auf dem Land. Die Wohnbauforscherin Andrea Jany hat für ihre Dissertation die Zufriedenheit der Bewohner erhoben: Sie sind selbst heute noch zufriedener als die Bewohner konventioneller Wohnbauten.

In Janys soeben erschienenen Buch werden die Projekte vorgestellt. Das erste war die 1983 bezogene Papageiensiedlung in Markt Hartmannsdorf. Nachdem eine Fachjury eine Auswahl getroffen hatte, durften die Wohnungswerber das Siegerprojekt küren.