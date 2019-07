Bratwurst, Berner oder Käsekrainer: Was kommt bei Ihnen (nicht) auf den Grill? Stimmen Sie ab!

Manchmal will man es einfach schnell und unkompliziert – selbst beim Grillen. Und was ist unkomplizierter, als eine köstliche, fix und fertige Wurst auf den heißen Grill zu legen und sich wenige Minuten danach bereits zu Tisch setzen zu können? Grillwürste sind die gesunde Basis für jede gelungene Grillerei, die perfekte Unterlage für zahlreiche Biere und in ihrer fleischigen Knusprigkeit einfach das perfekte Symbol für den Sommer.

Foto: dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Doch welche Wurst darf auf den Grill?

Das ist von Haushalt zu Haushalt und von Person zu Person unterschiedlich und Anlass für die eine oder andere Diskussion vorm Kühlregal. Welche ist die Grillwurst Ihrer Wahl? Stimmen Sie ab!

Welche Wurst fehlt sträflicherweise in dieser Aufzählung? Ergänzen Sie die vergessenen Würste und teilen Sie Ihre Profitipps für die perfekte Zubereitung im Forum! (aan, 20.7.2019)