Wenn Eltern sich zu einem Besuch ankündigen, durchlebt man die diversesten Gefühle: Man freut sich, Mama und Papa wiederzusehen, und man nimmt sich ein paar Unternehmungen vor. Dann kommt aber der Stress darüber auf, was alles vorbereitet und geplant werden muss, und ja, die Wohnung will auch geputzt und aufgeräumt werden.

Wenige Minuten vor Ankunft wischt man noch die letzten Staubfussel weg, und dann sind sie da, die Eltern. Die Wohnung wird inspiziert, die neuen Möbel beäugt, und man bekommt gleich mal Tipps, wie man sich besser um die Pflanzen kümmern kann. Schaut man kurz nicht hin, werden Decken neu gefaltet oder gleich die ganze Wohnung aufgeräumt. "Würde die Couch nicht dort drüben besser hinpassen?" "Laut ist es hier schon, oder?" "Also ich könnte hier nicht leben. Aber musst du wissen." "Ich hab letztens gelesen, in Wien ist wer umgebracht worden. Hast du den gekannt?"

Kampf oder Flucht: Unternehmungen mit den Eltern

Hat man die erste Hürde, die eigene Wohnung, überstanden, geht es bei einem Besuch der Eltern oft hinaus, um etwas zu unternehmen. Genauer gesagt: essen und trinken gehen. Doch das ist nicht so einfach, wie es klingt. Wenn man fragt, was die Eltern essen wollen, kommt oft ein "Ist uns egal, such du aus!". Nur: Chinesisch geht mal nicht, weil das mag der Papa nicht. In dem einen Lokal kann man nicht rauchen – und in dem anderen ist kein freier Platz mehr. Beim Essen kommen dann noch Themen auf den Tisch, die man lieber vermieden hätte: Politik zum Beispiel, oder warum man noch immer Single ist, weil alle anderen heiraten schon und bauen ein Haus. Nebenbei wird eingeworfen, dass die Tante Mitzi verstorben ist – schon vor Monaten.

Wenn der Besuch vorbei ist, ist man froh, diesen ohne Wutausbruch überstanden zu haben. Aber man ist auch froh, dass sie da waren. Mit den Eltern ist es auch lustig, bei einem Spritzer über Verwandte zu tratschen, und man genießt die Schrulligkeit, die Mama und Papa mittlerweile an den Tag legen. Nur zu oft brauchen die Eltern dann auch nicht zu kommen.

Nach nur kurzer Zeit bereut man meist schon den Elternbesuch. Foto: Getty Images/iStockphoto/laflor

Welche Situationen mit Ihren Eltern rauben Ihnen den letzten Nerv?

Worüber müssen Sie mit ihnen immer diskutieren? Welches Gesprächsthema, welche Situationen vermeiden Sie, wenn Sie auf Ihre Eltern treffen? Welche Strategien haben Sie entwickelt, um mit dem elterlichen Besuch gut umzugehen? Was waren die schönsten und lustigsten Erlebnisse bei Elternbesuchen? (rec, 17.7.2019)