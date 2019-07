Karl Nehammer und Sebastian Kurz Mitte Juni bei jener Pressekonferenz, in der sie angeblich gefälschte E-Mails anprangerten. Foto: Reuters / Leonhard Foeger

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat sich in der ZIB2 zu den Vorwürfen rund um die Reisswolf-Affäre geäußert und das Handeln mit der Angst vor Daten-Leaks begründet. Er sagte, man müsse zwei Dinge trennen: "Dass Dinge gelöscht und vernichtet werden", sei bei Regierungswechseln nicht an sich verwerflich. Dass der Mitarbeiter einen falschen Namen angegeben und nicht bezahlt habe, sei aber "falsch und unkorrekt".

Der Mitarbeiter sei "25 Jahre jung", es tue ihm sehr leid. Der Darstellung des Mannes nach habe er den falschen Namen angegeben, um kein Misstrauen zu erwecken. Sonst wäre womöglich der Nehammer zufolge falsche Eindruck entstanden, Kurz‘ Mitarbeiter würde "fix damit rechnen", den wenige Tage später geplanten Misstrauensantrag im Parlament zu verlieren.

Private Daten – und "Strategiepapiere"

Wieso mussten die Festplatten dann gleich dreifach vernichtet werden? "Wir sind gebrannte Kinder", so Nehammer, der auf den Wahlkampf 2017 und bald auch auf den Namen des umstrittenen Politikberaters Tal Silberstein zu sprechen kam. "Wenn Sie das erleben, was wir jetzt gerade wieder schon erleben", dass "Internetplattformen auftauchen, die Unwahrheiten über Sebastian Kurz verbreiten", dann komme man eben "auf diese massive Vorgangsweise".

Grundsätzlich nötig sei das Schreddern gewesen, weil es sich auch um "private Dinge der Mitarbeiter" oder "eben auch Strategiepapiere" handeln könne. Aber wieso gibt es denn letztere überhaupt im Bundeskanzleramt statt in der Parteizentrale? Darauf wollte Nehammer dann doch nicht so genau eingehen. Er ruderte in Sachen "Strategiepapiere" schnell zurück, um solche der ÖVP "an sich" gehe es doch nicht.Dass es Misstrauen gegenüber den Beamten der IT-Abteilung im Bundeskanzleramt gebe, wollte er dennoch so nicht sagen. Aber: "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser".

"Was für ein Interesse hätten wir da?"

Wieso habe die ÖVP denn bisher behauptet, es sei um nur eine Festplatte gegangen? "Wir haben auf die Kurier-Geschichte reagiert", in der von einer Festplatte die Rede gewesen sei. Der Mitarbeiter selbst habe den Behörden und der "Kleinen Zeitung" und dem Falter gegenüber aber stets von fünf Festplatten gesprochen, so Nehammer. Wieso er selbst in Aussendungen noch heute von nur einer gesprochen habe? Weil es eben im "Kurier" so gestanden sei. "Was für eine Interesse haben wir", fragte Nehammer, zu sagen, dass es nur eine Festplatte gebe, wenn Medien bereits wüssten, dass es fünf seien.

Ausschließen wollte Nehammer auf Nachfrage von Moderator Armin Wolf, dass auf den Festplatten Daten gewesen seien, die mit der Ibiza-Affäre in Zusammenhang stehen. Ebenso schloss er aus, dass jene E-Mails, die die ÖVP vor Wochen als "Fälschungen" anprangerte und in denen über angebliches Ibiza-Vorwissen von Kurz und Kanzleramtsminister Gernot Blümel die Rede sein soll, womöglich doch echt seien. Nicht ganz klar die Antwort auf die Frage, ob es sich ausschließlich um Drucker-Festplatten gehandelt habe: "Dass es Drucker-Festplatten sind, ist unser Wissensstand". (red, APA, 23.7.2019)