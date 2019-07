Helmut Brandstätter sucht sich eine neue Herausforderung. Foto: apa

Wien – Helmut Brandstätter macht es weiter spannend. Der bisherige "Kurier"-Herausgeber hat am Mittwoch bei der Präsentation seines Buches "Kurz & Kickl – Ihr Spiel mit Macht und Angst" weiter offengelassen, ob er für die Neos kandidieren wird.

Die diesbezügliche Entscheidung werde "zeitnah" fallen, sagte der 64-Jährige. Brandstätter ließ aber auch keine großen Zweifel an seinen Wechselambitionen. Er habe sich mit den Neos mehrmals getroffen, heute und morgen würden noch weitere Gespräche folgen. "Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten." Schließlich sei das keine Entscheidung wie jene, ob man sich den "Kurier" aus der Sonntagstasche nehme. Sein Buch habe er jedenfalls noch als Journalist geschrieben "und nicht als jemand, der sich für etwas bewirbt", betonte der frühere "Kurier"-Chefredakteur.

Neos tagen am Abend

Der erweiterte Vorstand der Neos wird am Mittwochabend darüber beraten, ob Brandstätter eine sogenannte Wildcard für die Bundesliste der Pinken zur Nationalratswahl bekommt. Ein Ergebnis wird erst für den späteren Abend erwartet. Am Samstag müsste die Mitgliederversammlung der Partei einer Nominierung noch zustimmen.

Bereits am Dienstag hatte Brandstätter mitgeteilt, dass er seinen Vertrag als "Kurier"-Herausgeber vorzeitig beende. Sollte er in die Politik gehen, werde er sich jedenfalls weiter für unabhängigen Journalismus in Österreich einsetzen. Auch darüber, wie er ein politisches Mandat anlegen würde, hat er bereits nachgedacht: "Das Wesentliche ist, seinen Grundsätzen treu zu bleiben." An diesen habe sich seit seinen Studentenzeiten nichts geändert, als er für die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft aktiv gewesen sei, sagte Brandstätter, der sich selbst als "Bürgerlichen mit christlich-sozialem Hintergrund" sieht.

Sein Buch ist, wie berichtet, eine Abrechnung mit der letzten Regierung. Die türkis-blaue Politik habe eine Gefahr für die Demokratie dargestellt. "Die Demokratie geht aber nicht von heute auf morgen verloren, es geht langsam", ist Brandstätter überzeugt. Als Beleg für seine These führte er den Umbau des Verfassungsgerichtshofs, die BVT-Affäre, Kritik am "NGO-Wahnsinn" sowie schwache Parlamentarier an, die sich im Sinne der Message-Control vorschrieben ließen, wie sie zu agieren hätten. (go, 24.7.2019)