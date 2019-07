Von Ex-Kanzler zu Ex-Kanzler: Christian Kern hat Sebastian Kurz einen Brief geschrieben. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) widerspricht dem ebenfalls ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP): Kurz hat am Donnerstag auf Servus TV abermals behauptet, bei der Vernichtung der Druckerfestplatten aus dem Bundeskanzleramt habe es sich um "ein normales Prozedere" gehandelt – und: "Auch die Übergabe von Kern verlief so". Kern empfindet das als rufschädigend und droht mit Klage, sollte Kurz die Aussage nicht zurückziehen.

"Damit unterstellst du mir, ich oder meine Mitarbeiter_innen hätten im Dezember 2017, als du vom Bundespräsidenten zum Bundeskanzler ernannt wurdest und ich dir die Amtsgeschäfte übergab, ebenfalls Festplatten des Bundeskanzleramtes geschreddert – und du hättest dies auch gewusst und gebilligt", schreibt Kern in einem Brief an Kurz, dessen Wortlaut er auf Facebook veröffentlicht hat.

Widerruf bis Montag gefordert

Tatsächlich seien aber alle Unterlagen, die nicht im Bundeskanzleramt gelassen wurden, "gesetzeskonform dem Staatsarchiv übergeben. Ein Schreddern von Festplatten fand nicht statt", schreibt Kern. Schon gar nicht habe er einen Mitarbeiter geschickt, um Datenträger unter falschem Namen bei einem Privatunternehmen zerstören zu lassen.

"Ich fordere dich, Sebastian, auf, deine gestrigen Aussagen sehr rasch und in geeigneter Form richtigzustellen", schreibt der Ex-Kanzler an den Ex-Kanzler. "Diese Erklärung sollte die Aussage enthalten, dass bei der Übergabe der Funktion des Bundeskanzlers durch mich an dich keine zumindest bedenklichen, aber möglicherweise sogar strafrechtlich relevanten Datenlöschungen durch mich oder Mitarbeiter_innen meines Kabinetts stattgefunden haben", fordert Kern.

Sollte Kurz dem nicht bis Montag nachkommen, wolle der ehemalige SPÖ-Chef seine "Anwälte um Prüfung bitten, ob hier gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden muss, um meinen guten Ruf zu wahren". (red, 26.7.2019)