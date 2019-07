[Inland] Kritiker orten im Innenministerium "ÖVP-Netzwerke"

[International] Deutschland beteiligt sich nicht an US-Militärmission im Golf

[Wirtschaft] Treichl: Nullzinspolitik beschert Europäern massiven Vermögensverlust

Uber tritt in Österreich jetzt als Reisebüro auf

[Panorama] Polizei fahndet nach bewaffnetem Bankraub in Innsbruck nach Täter

[Immobilien] Wien will Gasheizungen in Klimaschutzgebieten stoppen

[Sport] Leroy Sané: Warum sich Bayern so an den letzten Strohhalm klammert

[Wetter] Sonne und Gewitter wechseln sich ab. Im Süden des Landes können Gewitter und Regenschauer auftreten. Ansonsten schwacher Wind und sommerliche Temperaturen im ganzen Land. Zwischen 14 und 20 Grad hat es am Morgen und die Tageshöchsttemperaturen kommen auf 26 bis 29 Grad.

[Zum Tag] Am 1. August 1981 ging ein Musiksender namens MTV erstmals in New York City auf Sendung. Musikvideos für alle!