Bei mir dreht sich alles um offenes Feuer & gutes Essen! Egal ob an der Feuerstelle, mit dem Grill, Smoker oder Dutch Oven: das "draußen kochen" ist meine große Leidenschaft die ich gerne mit anderen teile!

Die gegrillten Fleisch-Röllchen sind ein Klassiker der orientalischen Küche, sind aber auch in Nordafrika und der indischen Küche beliebt. Variationen der Köfte gibt es wie Sand am Meer, alleine in der Türkei sind über 290 verschiedene Rezepte bekannt.

Bei dieser Variante für den Grill wird Biber Salçası verwendet. Dieses würzige Paprikamark aromatisiert das Fleisch, sorgt für den typischen orientalischen Geschmack und hält es saftig. Das Paprikamark erhalten Sie in jedem türkischen Supermarkt in zwei Varianten: acı (scharf) und tatlı (mild). Die scharfe Variante ist aufgrund des intensiveren Aromas zu bevorzugen.

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Zutaten (für 2 Personen)

350 g Rinderfaschiertes

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Paprikamark (Biber Salçası, acı)

1/2 Bund Petersilie

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1/2 TL Pul Biber ("türkischer Paprika", oder mildes Chilipulver)

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Zubereitung

Die Zwiebel schälen und in eine Schüssel reiben. Petersilienblätter abzupfen und hacken, Knoblauch pressen und gemeinsam mit den anderen Gewürzen und dem Paprikamark vermischen. Das Faschierte hinzufügen und gut durchkneten bis eine homogene Masse ensteht.

Die Rindfleischmasse abschmecken, anschließend die Schüssel abdecken und für circa eine Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.

In der Zwischenzeit den Grill für hohe direkte Hitze vorbereiten und vorheizen. Die Masse für die Köfte in 6 gleiche Teile aufteilen, zu Röllchen (wie bei Cevapcici) formen und leicht flach drücken. Die Köfte von jeder Seite etwa 5 Minuten grillen und sofort servieren.

Je nach Geschmack und Verfügbarkeit können Sie das Rinderfaschierte auch im Verhältnis 50:50 mit Lammfaschierten mischen.

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Am besten schmecken die Köfte mit selbstgemachtem Pitabrot. Ein Rezept für ein Dinkel-Pitabrot finden Sie auf kissedbyflames.com. (Mario te Best, 16.8.2019)

