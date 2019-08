Eigentlich sind sie ja Medizin, die Tonika aus der Saint-Charles-Apotheke. Die Sorten "Relax", "Energizer", "Hangover" und "Digestive" wurden allerdings gemeinsam mit Demeter-Winzer Michael Andert und Mixologe Hubert Peter entwickelt. Heimische Kräuter wurden dafür in Roséwein mazeriert, getrunken werden sie pur, aufgespritzt oder auch in einem Cocktail. Erhältlich einzeln in der Halbliterflasche oder als 4-er-Set-Shots. (ped, 19.8.2019)

Foto: Lukas Friesenbichler