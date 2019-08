Das Kochbuch "1080 Recetas de Cocina" von Simone Ortega gilt in Spanien als eine Art "Bibel der spanischen Alltagsküche", vergleichbar mit dem Silberlöffel in Italien. Ein wichtiger Teil der spanischen Küche sind Tapas, jene kleinen Speisen, die in Spanien zum Aperitiv serviert werden. Das "Book of Tapas"(derzeit nur auf Englisch erhältlich) ist ein Auszug aus den 1.080 Rezepten, ergänzt um neue Gerichte – unter anderem von Spitzenköchen wie Albert Adrià. Es erschien erstmals 2010 und wurde heuer neu aufgelegt.

Was als Tapa serviert werden kann – darüber gehen selbst in Spanien die Meinungen je nach Region auseinander, schreibt Ortega in der Einleitung: Ob kalt, warm, mit oder ohne Gabel – alles ist möglich. Der in den USA lebende Koch José Andrés meint im Vorwort, er sei "kein Hardliner", wenn es um Tapas gehe. "Ich definiere Tapas mehr über den Essensstil, als über das Gericht. Sie stehen für informelles gemeinsames Teilen von kleinen Gerichten." So könne fast alles ein Tapa sein, solange die Portion nur klein genug sei.

Typische Vertreter der spanischen Tapas-Kultur: spanische Tortilla, Spinat und Shrimps mit Ei. Dazu wird auch gerne ein Bier getrunken. Foto: Mauricio Salinas

Die Vielfalt von Tapas

Damit sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Gestartet wird im Buch nach einem kleinen Glossar mit dem Kapitel Gemüse, unterteilt in "kalt" und "warm" – und das allererste Rezept ist eines für Knoblauchmayonnaise. Es folgen Rezepte mit diversem Gemüse von Oliven über Bohnen bis Fenchel. Bei den warmen Gemüsegerichten finden sich beispielsweise gefüllte Kartoffeln, warmer Steinpilzsalat, Lauch-und-Reis-Torte oder auch russischer Salat – sehr beliebt in Spanien.

Es geht weiter mit den Kapiteln "Eier und Käse" – hier gibt es jede Menge Varianten von hartgekochten Eiern und natürlich Tortillas – mit oder ohne Erdäpfel. Sehr umfangreich ist der Abschnitt mit Fischgerichten wie Anchoviscreme zum Bestreichen von kleinen Brotscheiben, Stockfisch mit Kichererbsen, Shrimps-Kroketten, Empanada, gefüllt mit Lachs und Kartoffeln. Unter "Tapas mit Fleisch" findet sich sehr Simples wie belegte Brote mit Käse und Salami ebenso wie Aufwendigeres, beispielsweise in Wein gegarte Schweinfilets.

Jedes Kapitel schließt mit einem Inhaltsverzeichnis der davor abgedruckten Rezepte, danach folgen Fotos. Die Tapas am Ende des Buches stammen von Gast-Küchenchefs.

Ein Auszug aus einem Klassiker, mit dem sich der Urlaub verlängern lässt und der jede Menge Inspiration für den nächsten Abend mit Gästen liefert. (Petra Eder, 17.8.2019)