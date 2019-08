Der Grat zwischen Verzweiflung und Müdigkeit ob der soeben erbrachten akademischen Höchstleistung ist bei Aufnahmetests oftmals sehr schmal. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – In der nächsten und übernächsten Woche stehen an den österreichischen Universitäten noch einmal zahlreiche Aufnahmeprüfungen auf dem Programm. Unter anderem müssen Studienwerber, die 2019/20 an den Unis Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt ein Psychologie-Studium beginnen wollen, am Dienstag (27. August) einen Test absolvieren.

Am Freitag (30. August) folgen an der Universität Wien dann Aufnahmeprüfungen in den Fächern Biologie sowie Pharmazie und Ernährungswissenschaften, an der Uni Graz in den Fächern Biologie bzw. (gemeinsam mit der TU Graz) Molekularbiologie sowie an der Universität für Bodenkultur (Boku) für Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Am 2. September stehen dann an der Uni Graz der Aufnahmetest für Pharmazeutische Wissenschaften sowie an der Uni Klagenfurt für International Business and Economics am Programm.

Für die Teilnahme an der Aufnahmeprüfung müssen die Teilnehmer noch über keine Matura verfügen. Diese muss erst bei der Inskription vorliegen. (APA, 23.8.2019)