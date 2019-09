Ruhe und Zeit für sich oder Angst vor Blicken: Warum gehen Sie alleine in ein Restaurant – oder warum eben nicht?

Essen gehen bedeutet für die meisten Menschen auch ein gesellschaftliches Event. Neben gutem Essen schätzt man vielfach auch eine anregende Unterhaltung. Man plaudert und verbringt eine schöne Zeit in einem guten Restaurant. Alleine ein Restaurant zu betreten und zu dinieren käme manchen gar nicht in den Sinn, weil sie sich einsam fühlen und die Blicke fürchten würden. Nicht im Traum würde es User "gmiatlich ..." einfallen, alleine essen zu gehen:

Und tatsächlich gehen nur 57 Prozent der in eine Umfrage befragten Frauen regelmäßig oder zumindest selten alleine in ein Gasthaus, bei Männern liegt der Anteil bei 72 Prozent. Das fand das Meinungsforschungsinstitut Yougov im Auftrag des Online-Reservierungsportals Open Table heraus.

Sich nur auf das Essen und auf sich konzentrieren: schön oder beängstigend? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/solstock

Alleine essen zu gehen hat aber auch sehr viele Vorteile. Man kann das Restaurant ohne Kompromisse selbst wählen, kann lesen oder die Gedanken schweifen lassen, das Alleinsein unter Menschen genießen – und vor allem hat man Ruhe, wie User "Rumcajs" schreibt:

Und User "ElChupacabra" fürchtet um den Spaß:

Gehen Sie alleine essen?

Warum oder warum eigentlich nicht? Gehen Sie eher in der Mittagspause oder am Abend alleine essen? Und was würden Sie nie alleine machen? (wohl, 13.9.2019)