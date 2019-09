Ein richtig gutes Erdäpfelpüree muss, neben ordentlich Butter, auch noch kleine Stückchen enthalten. Wir haben getestet, welcher Stampfer diese Aufgabe am mühelosesten erledigt

Doppeldrücker

Foto: Lukas Friesenbichler

Die deutsche Firma Fackelmann hat ein umfangreiches Kartoffelstampferangebot. Wir haben für diesen Test das Modell mit eingebauter Feder und doppelten Stampfgitter ausgewählt. Doch doppelt drückt nicht besser. Durch den beweglichen Teil ist das Gerät wackelig. Der untere Stampfer bleibt auf dem Boden in den Erdäpfeln kleben, und insgesamt bleibt viel Püree im Gerät hängen.

Fackelmann, Kartoffelstampfer, bei Interspar, 13,99 Euro

2 von 6 Punkten

Schwergewicht

Foto: Lukas Friesenbichler

Dies ist das optisch ansprechendste Modell. Der schwere Edelstahlstampfer bringt viermal mehr Gewicht auf die Waage als der Bambusstampfer. Er liegt gut in der Hand, und die aufgewendete Kraft geht durch den waagrechten Griff direkt auf die Stampfplatte. Die Löcher zerdrücken die Erdäpfel mühelos und gleichmäßig. Er ist leicht zu reinigen und darf auch in den Geschirrspüler.

Lurch, Edelstahl-Kartoffelstampfer, über Amazon, 19,99 Euro

6 von 6 Punkten

Federgewicht

Foto: Lukas Friesenbichler

Federleicht liegt der Stampfer aus Nylon mit Bambusgriff in der Hand. Der Stiel ist schlank, und auch die Stampffläche ist eher klein. Durch die Schlitze im Bug zerdrückt er auch die Erdäpfel am äußeren Topfboden. Unter dem notwendigen Druck beim Stampfen gibt das Gerät etwas nach. Positiv: Er ist gut für beschichtetes Geschirr. Negativ: Der Stampfer darf nicht in den Geschirrspüler.

Stanley Rogers, Kartoffelstampfer, über Interspar, 9,99 Euro

3 von 6 Punkten

Riesendrücker

Foto: Lukas Friesenbichler

Um fast ein Drittel größer und beinahe doppelt so schwer wie das Bambusmodell ist das Modell aus dem schwedischen Einrichtungshaus. Ähnliche Stampfer liegen wohl in fast allen Küchenladen. Es gibt auch keinen Grund, diesen auszutauschen, denn er erfüllt seinen Auftrag. Er stampft die mehligen Erdäpfel beinahe mühelos zu Püree, lässt die gewünschten Stückchen und ist leicht zu reinigen. Preis-Leistungs-Sieger!

Ikea, Kartoffelstampfer Koncis, 2,99 Euro

6 von 6 Punkten

(Helga Gartner, RONDO, 16.9.2019)