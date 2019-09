Foto: imago images/Viennareport

Wien – Im Fall um den mutmaßlichen Hackerangriff auf die ÖVP-Zentrale soll es eine erste konkrete Spur geben, die die Ermittlungen nach Frankreich führt. Das behauptet die "Krone" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). Laut "Krone" wurde ein französischer Computer-Server aufgespürt, auf dem 1300 Gigabytes an gestohlenen Daten gespeichert sein sollen.

Das entspricht jener Datenmenge, die auch ÖVP-Experten am 5. September nannten. Die mutmaßlich gestohlenen Daten seien auf dem französischen Server nur bis Ende September abrufbar. In dem "Krone"-Bericht steht das ein Amtshilfeersuchen an die französische Justiz gestellt worden sei – vor allem weil die Daten nur noch so kurz verfügbar seien. Eine externe Löschung der Daten soll nicht möglich sein.

Zweifel an der Hacker-Affäre

Während die Volkspartei nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates zum mutmaßlichen Daten-Klau vom größten Hacker-Angriff auf eine Partei in Österreich sprach, blieben bei den anderen Fraktionen Zweifel. Der freiheitliche Abgeordnete Hans Jörg Jenewein gab an, der ÖVP kein Wort zu glauben. Es könne genauso ein Angriff von innen gewesen sein. Seitens der SPÖ sprach man vor dem Sicherheitsrat. JETZT-Mandatar Peter Pilz betonte nach dem Sicherheitsrat, es gebe keinen Beweis für die ÖVP-Version.

Am Freitag leitete Pilz dann rechtliche Schritte gegen die ÖVP-Spitzen Sebastian Kurz, Gernot Blümel und Karl Nehammer ein. Sie hätten den Hackerangriff in die Welt gesetzt, um die Existenz eines parteiinternen Maulwurfs zu verschleiern. Pilz habe deshalb eine Sachverhaltsdarstellung wegen des "Vortäuschens einer Straftat" an die Staatsanwaltschaft Wien geschickt, wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz verkündete, bei der er auch von einer "Desinformationskampagne der ÖVP" sprach. Bisland schwieg die ÖVP dazu. Ein türkiser Pressereferent lauschte Pilz sogar vor Ort bei seinen Ausführungen, in denen er der Staatsanwaltschaft Wien ein "Zögern" bei der Überprüfung der Buchhaltung der ÖVP vorwarf.

Mehr Offenheit als im geheimen Sicherheitsrat wünschten sich die Neos. Sie beantragten über ihre Abgeordnete Stephanie Krisper erfolgreich, dass die Bundesregierung öffentlich informieren soll, wenn sie relevante Dinge in der Causa erfährt. Über die angebliche Spur zu einem französischen Server hat die Regierung bisher keine Informationen geteilt. (red, 15.9.2019)