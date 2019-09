Der langjährige grüne Planungssprecher Christoph Chorherr zog sich im Februar 2019 aus der Wiener Politik zurück. Foto: Heribert Corn

Wien – Im Zusammenhang mit dem Verein s2arch, der vom ehemaligen grünen Abgeordneten Christoph Chorherr gegründet wurde, laufen Ermittlungen gegen acht Personen. Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs, der Bestechlichkeit und der Bestechung. Die Wiener Neos orten in Chorherrs Tätigkeit als Planungssprecher der Wiener Grünen sowie Spenden von Immobilieninvestoren an Chorherrs gemeinnützigen Verein "eine schiefe Optik, der man nachgehen muss".

Konkret macht das Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr neben dem Heumarkt-Turm an den Danube Flats fest: Der 163-Meter-Wohnturm bei der Reichsbrücke kann dank einer Umwidmung realisiert werden: Vor 2015 waren als Bebauungshöhe 26 Meter zulässig. Die Umwidmung ist mittels Vertrag auch mit Zahlungen in die soziale Infrastruktur verbunden. Ein Vertreter des Projektbetreibers hat laut Wiederkehr aber auch an Chorherrs Verein gespendet. Zudem sei Chorherr für das Unternehmen nun auch beruflich tätig.

In der Causa Chorherr wurde auch ein Wiener Magistratsbeamter angezeigt. Peter Pilz kündigte an, Justizminister Clemens Jabloner am Donnerstag im Parlament eine Anfrage zu stellen, wer die acht Verdächtigen sind. (krud, 17.9.2019)