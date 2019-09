Manchmal ist mir aber dann genau dieses Alleinsein wichtig. Insbesondere wenn ich nach ein paar nicht gerade tempofokussierten Wochen und Monaten ausprobieren will, was derzeit in meinem Universum "halbwegs schnell" ist: 18 Kilometer standen an diesem Morgen auf dem Plan.

Zwei zum Ein- und zwei zum Auslaufen – dazwischen 14 Kilometer zügig. So, wie ich derzeit beinand bin, will und brauche ich da niemanden in Ruf- oder Blickweite, der schon auf den ersten Blick sieht, wo meine technischen und sonstigen Fehler zu Hause sind.