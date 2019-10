[International] Erdoğan macht in Nordsyrien Ernst. Die US-Armee zieht aus Nordsyrien ab und gibt damit der Türkei den Weg frei. Präsident Erdoğan will endlich seine "Sicherheitszone" sehen.

Bundesgericht fordert Herausgabe von Donald Trumps Steuererklärung.

Kommentar zur Türkei: Die AKP muss viel ändern, damit für sie alles gleich bleibt.

[Inland] Philippa Strache bekommt kein Nationalratsmandat.

Kitzbühel sucht nach Fünffachmord nach Antworten.

Podcast zu den Morden in Kitzbühel: Was genau passiert ist, wie es dazu kommen konnte und welche Folgen der Fall noch haben könnte.

Schwere Vorwürfe gegen Lehrer einer Vorarlberger Schule.

[Immo] Thermenwartung: Eine Gastherme gehört regelmäßig gewartet. Dafür verantwortlich ist die Mieterin oder der Mieter. Reparaturkosten trägt im Regelfall die Vermieterin oder der Vermieter.

[Karriere] Was du über Gehaltsverhandlungen wissen solltest: Mit diesen Tipps bereitest du dich optimal auf das nächste Gespräch mit deiner Chefin oder deinem Chef vor.

[Wetter] Zunächst ist stellenweise mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen, vor allem im Flachland des Nordens und Südostens sowie generell in der Nähe größerer Gewässer. Sonst scheint zunächst zumindest zeitweise die Sonne, ehe ab dem späteren Vormittag von Nordwesten her mehr Wolken aufziehen. Bis 16 Grad.

[Zum Tag] Der Unabhängigkeitstag (kroatisch Dan neovisnosti) wird in Kroatien am 8. Oktober eines jeden Jahres als nationaler Feiertag begangen.Er wird in Erinnerung an den Tag und das Jahr 1991 begangen, als das kroatische Parlament (Sabor) den Entscheid über den Abbruch aller staatsrechtlichen Verbindungen der Republik Kroatien mit dem jugoslawischen Staat einstimmig beschloss.