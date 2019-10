Die Suche nach der Volksschule ist es ja noch relativ einfach. Jedes Kind muss für vier Jahre in eine solche gehen, und wohnt man in einer kleineren Gemeinde, gibt es meist auch nur eine, die infrage kommt. Schwieriger wird das Ganze schon, wenn Eltern und Kinder sich für weitere Schulen entscheiden müssen. Absolviert man die Unterstufe in einer Neuen Mittelschule oder in einem Gymnasium – und wie soll es danach weitergehen? Berufsbildende Schulen gibt es zahlreiche, und jede Schule hat wiederum eine andere Schwerpunktsetzung. Und oft sind Eltern und Schulkinder mit der richtigen Wahl schlicht überfordert. Aus diesem Grund gibt es in vielen Schulen Tage der offenen Tür, um sich mit der Schule und den Lehrkräften vertraut zu machen und um zu sehen, ob eine bestimmt Schule für das Kind infrage kommt.

Falsche Entscheidungen und Durchkämpfen

Dennoch kann es passieren, dass die falsche Entscheidung getroffen wird. Sei es, weil zu wenig nachgedacht wurde, was das Kind wirklich interessiert, oder dass sich Interessen und Begabungen anders entwickeln als angenommen. Oft kommt auch noch der soziale Aspekt hinzu – gern würde man weiterhin mit dem besten Freund oder der besten Freundin in die Schule gehen. Und so passiert es, dass sich so manche Schülerinnen und Schüler fünf Jahre durch BWL und Rechnungswesen kämpfen, um am Ende eine Hak-Matura zu haben, aber sonst mit dem Erlernten nicht viel anfangen zu können. Oder Absolventen eines Gymnasiums sind am Ende unzufrieden, weil sie eigentlich keine Lust mehr haben, eine weitere Ausbildung zu machen. Absolvieren Schülerinnen und Schüler wiederum nur die Pflichtschule, kann diese Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt auch bereut werden, weil manche vielleicht gern studiert hätten und neben der Arbeit die Studienberechtigungsprüfung dann doch zu viel ist.

Haben Sie Ihre Schulwahl je bereut?

Welchen Schultyp haben Sie besucht? Und war das die richtige Entscheidung? Welche Schule hätte besser zu Ihnen gepasst? Haben Sie sich durch eine falsche Schulwahl berufliche Perspektiven verbaut? Wie beurteilen Sie rückblickend Ihren Schulweg? (wohl, 9.10.2019)