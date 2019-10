Was muss man im Ländle unbedingt essen? Worauf bei der Zubereitung achten? Und in welchen Gasthäusern schmeckt die Vorarlberger Küche besonders gut?

Ohne Käse geht es eigentlich nicht. Zumindest nicht in der Vorarlberger Küche. Ob als Käsesuppe, Käsknöpfle, Käsdönnala – für jedes Gericht gibt es die perfekte Käsesorte. Wobei auch die Frage der richtigen Käsknöpflekäs-Wahl zu emotionalen Diskussionen führen kann, wie beispielsweise im Forum zu Tobias Müllers Käsknöpfle-Artikel:

Welcher Käs gehört nun zu den Knöpfle? Foto: Gerhard Wasserbauer

Auch die Grundbira, die Erdäpfel, kommen im Ländle nicht zu kurz: zum Beispiel als g'sottene Grundbira mit Surakäs, Sure Grumpara oder Erdäpfelriebel. Und es wäre nicht Österreich, wenn es nicht zumindest auch eine Knödelvariation als Spezialität geben würde: den sogenannten Hafaloab. Wer es lieber süß mag, auf den warten Riebel, Stopfer oder Funkaküachle. Und natürlich darf auch das Abschlussstamperl Subirer nach keiner Mahlzeit fehlen.

Was lieben Sie an der Vorarlberger Küche?

Was schmeckt besonders gut? Was mundet nicht so sehr? Welche Lokale mit Vorarlberger Küche können Sie außerhalb Vorarlbergs empfehlen? Und welche Kardinalfehler sollte man bei der Zubereitung der Speisen vermeiden? (aan, 11.10.2019)