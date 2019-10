"Don't be a tough guy. Don't be a fool! I will call you later." (Donald Trump in einem Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan, wo er ihn auffordert, nicht ins syrische Kurdengebiet einzumarschieren, nachdem er ihm vorher die Möglichkeit dazu gegeben hat).

"Mr. Mattis ist the world's most overrated general. You know why? He wasn't tough enough. I captured ISIS. Mattis said it would take two years. I captured them in one month." (Donald Trump über seinen früheren Verteidigungsminister, General James Mattis – ISIS steht für "Islamischer Staat").

US-Präsident Donald Trump fällt vor aller Augen auseinander. Foto: AP Photo/Alex Brandon

"You are not a politician, you are a third-grade politician." (Trump zur demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi).

Das sind Zitate aus einem 20-minütigen Gespräch von Trump mit der parlamentarischen Opposition. Nancy Pelosi sagte nachher vor den Medien: "I think now we have to pray for his health. This was a very serious meltdown on the part of the president." ("Meltdown": Kernschmelze).

Trump darauf auf Twitter: "Nancy Pelosi needs help fast! She had a total meltdown in the White House today ... she is a very sick person!"

Wir hier in Europa kriegen ja nur in Ansätzen mit, wie weit es mit Trump bereits gekommen ist. Der tägliche Wahnsinn erreicht uns nicht in seinem gesamten Ausmaß. Der Mann fällt aber vor aller Augen auseinander, und es wird Zeit, dass wir das klar sehen. (Hans Rauscher, 17.10.2019)