Lercher spricht von Intrige. Bleibt die Frage, wem die Debatte nützt. Die SPÖ beantwortet sie nicht. Foto: APA/Fohringer

Die goldenen Zeiten der Firma Leykam sind Geschichte. Einst war das Herzstück der Leykam-Gruppe eine Druckerei in Graz, diese Sparte wurde vor einigen Jahren verkauft, nachdem sie massiv ins Straucheln geraten war. Schon Anfang der 2000er Jahre geriet die steirische SPÖ in Misskredit, als die Druckerei ins benachbarte Slowenien ausgelagert wurde, um Kosten zu sparen. Denn die Landespartei ist über die Spectro Gruppe Mehrheitseigentümer der Leykam.

Ruft man heute die Homepage der Firma auf, deutet nichts auf eine antiquierte Firma hin, die den Anschluss ins digitale Zeitalter verpasst hatte. Im Gegenteil: Die Seite wirkt wie das Aushängeschild eines Start-ups. Max Lercher, im Vorjahr geschasster Bundesgeschäftsführer der SPÖ, und sein Team sind zu sehen. Seine Mitarbeiter hat er großteils aus der Löwelstraße mitgenommen, wie seinen ehemaligen Büroleiter und die ehemalige Social-Media-Beauftragte von Kurzzeitkanzler Christian Kern.

Sparauftrag nach Wahlniederlage

Lercher ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der Leykam Medien AG, davor war er im Aufsichtsrat. Als Leistungen bietet das Unternehmen heute Campaigning, Digital Strategy, Change Management, Events, Personal Branding und Data Management an.

20.000 Euro soll die SPÖ monatlich an Leykam für Leistungen bezahlen, was im Bundesvorstand am vergangenen Freitag thematisiert wurde. Denn die Partei muss nach der Wahlniederlage sparen und ihre Kosten um rund zwei Millionen Euro senken.

Da kommen alle externen Verträge auf den Prüfstand, Leistungen werden evaluiert und Kündigungsmöglichkeiten erwogen. Lercher ortet eine Intrige gegen ihn und erhob schwere Vorwürfe gegen die Parteiführung. Er verwies auf eine Schweigeklausel. Welche Leistungen vertraglich vereinbart wurden, dürfe er nicht sagen.

IT-Leistungen und Strategie

Dem Vernehmen nach dürfte es sich um IT-Leistungen handeln: Da die neun Landesorganisationen und die Bundesorganisation über unterschiedliche EDV-Systeme verfügen, sollte Leykam diese vereinheitlichen. Gleichzeitig sollte es auch um eine Vernetzung gehen, denn Lercher kenne als ehemaliger steirischer Landessekretär alle maßgeblichen Player in Bund und Ländern. Er sollte sich um die Frage kümmern, wie Bundes- und Länderorganisationen in Zukunft besser zusammenarbeiten können. Aber auch Datenmanagement, Strategie und Konzeption sollen laut STANDARD-Informationen Teil des Vertrags sein.

Warum diese Insider-Informationen ausgerechnet jetzt nach außen getragen werden? Der 33-jährige Steirer, der am Mittwoch erstmals in den Nationalrat einziehen wird, war einer der Ersten, die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nach dem roten Wahldebakel öffentlich widersprochen hatten. Der Kurs stimme eben nicht, betonte er. Aus der SPÖ müsse wieder eine Hacklerpartei werden, ist er überzeugt. In einem großen Interview mit der deutschen Wochenzeitung DieZeit fordert er gar eine Neugründung der Partei.

Als Geschäftsführer des Unternehmens soll er nach eigenen Angaben 6.000 Euro brutto verdient haben. Einen Betrag, den er reduzieren wollte, da er als Nationalratsabgeordneter künftig 9.000 brutto zusätzlich verdienen wird. Er habe beim Aufsichtsrat um eine Reduzierung auf 2.500 Euro angesucht, sagte er am Wochenende der Kleinen Zeitung. (Marie-Theres Egyed, Conrad Seidl, 21.10.2019)