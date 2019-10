[Inland] Türkise Partnersuche: Wie Parteien klug verhandeln.

[International] Mehr als 60 Tote bei Protesten und Gewalt in Äthiopien.

[Panorama] Missbrauchsvorwürfe: Original Play auch in Österreich an hunderten Schulen und Kindergärten aktiv.

Zehntausende Menschen fliehen vor Bränden Kalifornien.

[Podcast] Wieso müssen wir (noch immer) die Zeit umstellen?

[Web] Datensammelwahn: Jö Bonusclub erhält Negativpreis Big Brother Award.

[Immo] Wer muss die Haushaltsversicherung abschließen? Wie hoch sind die Kosten dafür? Und welche Schäden sind damit abgedeckt?

[Karriere] Vorstellungsgespräch erfolgreich vorbereiten: Während sich Nervosität breitmacht, möchtest du innerhalb der kurzen Dauer eines Bewerbungsgesprächs einen möglichen neuen Arbeitgeber von dir überzeugen.

[Wetter] Im Wald- und Weinviertel, in den Niederungen Oberösterreichs sowie am Bodensee, in den Becken Südösterreichs und in einigen Alpentälern beginnt der Samstag noch trüb durch Nebel oder teils Hochnebel. Die Sonne setzt im Laufe des Vormittages dann überall rasch durch und scheint in der Folge oft gänzlich ungestört. Bis 21 Grad.

[Zum Tag] Wir wünschen dir einen schönen Nationalfeiertag!