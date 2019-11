Eine Faszination der Alpen-Architektur war seit jeher die Mischung aus einem einfachen Lebensstil und der Schönheit des echten Handwerks. Ein gutes Beispiel dafür ist dieser typische Südtiroler Paarhof im italienischen Villanders. Der alte Charme sollte beibehalten werden, gleichzeitig musste mehr Platz her. Also baute Architekt Pavol Mikolajcak kurzerhand in den Hang hinein (rechts neben dem Hof zu sehen) und verlieh dem Bau damit einen Hauch von Moderne. Innen ist das Projekt überwiegend hell eingerichtet.