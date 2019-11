Die Chipotle Sauce wird aus über dem Feuer getrockneten Jalapeño-Chilis in Kombination mit den scharfen Arbol- Chilis gewonnen. Foto: Heidi Seywald

Lange war sie vergriffen, jetzt feiert sie ihr Comeback in Wien: die Chipotle Sauce von Cholula. Freunde von rauchigen Aromen, und der originalen Mexiko-Chilischärfe können Huhn oder Gemüse schon einmal in die Pfanne hauen.

Die Sauce wird aus über dem Feuer getrockneten Jalapeño-Chilis in Kombination mit den scharfen Arbol- Chilis gewonnen. Erhältlich ist "Cholula" in Wien in der "Casa Mexico", eine der ersten Destinationen für Fans lateinamerikanischer Küche, die das kulinarische Fernweh plagt. (Nina Wessely, RONDO, 11.11.2019)